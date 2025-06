Volkswagen, il primo minibus a guida completamente autonoma: ecco “ID.Buzz AD”, entro il 2027 saranno circa 1000 i veicoli in strada

La Volkswagen ha presentato ad Amburgo il suo primo minibus a guida completamente autonoma con il nome di ID.Buzz AD. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Per l'amministratore delegato di Vw Oliver Blume si tratta di un investimento in «un mercato globale in crescita che vale miliardi»; Vw punta così a rivoluzionare il trasporto pubblico urbano. Il veicolo sarà testato in alcune città, le prime saranno Amburgo e Los Angeles. Altri test con versioni sperimentali del veicolo sono già stati realizzati dal 2021 in diverse città. Ora è pronta la versione definitiva.

Entro il 2027 saranno circa 1000 i veicoli in strada, entro la fine del 2026 Volkswagen vuole ottenere la licenza per veicoli a guida autonoma. Secondo l'azienda tedesca sarebbe la prima licenza per veicoli completamente autonomi in Europa. Il veicolo, prodotto in Europa, è dotato di tredici telecamere, è in grado di guidare in modo puramente autonomo fino a una velocità di 120 chilometri all'ora e dispone di quattro posti per i passeggeri.

Il veicolo non è destinato ai clienti privati, ma un accordo con la società Uber per i soli Stati Uniti potrebbe puntare a realizzare almeno 10.000 veicoli nei prossimi anni. Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt la presentazione di oggi permette a Vw di battere sul tempo Elon Musk che con Tesla vuole presentare il suo primo taxi autonomo entro il fine settimana.