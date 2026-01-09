Avenger, il Suv più amato dagli italiani è anche Black Edition. Svelata versione al Salone di Bruxelles

BRUSSELS - Come nel mercato europeo Jeep è tra le grandi protagoniste anch al Brussels Motor Show 2026. In primo piano Avenger Black Edition, ultima ed esclusiva variante del suv più venduto d'Italia. Con oltre 235mila unità immatricolate dal lancio, Avenger si è già affermata come punto di riferimento nel segmento, grazie a una gamma di motorizzazioni multipower che include e-Hybrid, full electric e la variante 4xe. Nello specifico la Black Edition si distingue per dettagli estetici audaci che portano stile e raffinatezza a un livello superiore. Basata sull'allestimento Altitude, questa versione presenta elementi in nero che esaltano il carattere robusto e raffinato del modello. La Black Edition mostra loghi Jeep e Avenger neri, cerchi in lega da 17 pollici neri e nell'abitacolo una console centrale nera. Presenti di serie vetri oscurati, Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida e quadro digitale da 10,25 pollici. Gli interni prevedono - oltre alla specifica console - sedili in tessuto-vinile premium, mentre l'esterno è arricchito da fendinebbia per maggiore funzionalità.

Tra gli optional: sistema audio JBL premium, Winter Pack (parabrezza e sedili riscaldati), sistema di navigazione e portellone elettrico hands-free. Accanto a questo debutto, Jeep introduce al Brussels Motor Show 2026 la nuova gamma Compass, con la versione e-Hybrid Plug-In e la tanto attesa Compass 4xe, che viene presentata in anteprima. Esposto all'ombra dell'Atomium anche Jeep Wagoneer S, il suo primo suv globale completamente elettrico (BEV), che - si legge nella nota - ridefinisce l'esperienza suv elettrica con design e infotainment senza pari nel segmento. Come ammiraglia elettrica, Wagoneer S offre un equilibrio perfetto tra stile, potenza e raffinatezza premium, garantendo prestazioni elevate nel segmento D dei veicoli 100% elettrici. Compass 4xe, al vertice della gamma, offre aggiornamenti che la rendono ancora più capace nell'off-road: sospensioni rialzate di 10 mm, paraurti robusti per migliori angoli di attacco e uscita, pneumatici con spalla alta per maggiore trazione.

Il nuovo motore elettrico posteriore eroga 132 kW e fino a 3100 Nm alle ruote posteriori, assicurando trazione eccezionale. Jeep entra nel 2026 con orgoglio e la forza dei risultati del 2025, in un mercato europeo sempre più competitivo. «Il 2025 è stato un anno di risultati solidi per Jeep - ha dichiarato Fabio Catone, head of Jeep Europe - un anno in cui abbiamo riaffermato la nostra proposta di valore unica». «Il nostro successo deriva dall'impegno a offrire veicoli che uniscono eccezionali capacità off-road alla praticità quotidiana—progettati per l'avventura outdoor ma perfettamente adatti alla vita di tutti i giorni. Ogni prodotto Jeep è pensato per incarnare capacità, robustezza, sicurezza, attitudine e versatilità, tutto in un unico pacchetto».