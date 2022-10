Con Avenger inizia la nuova era delle Jeep 100% elettriche. Protagonista del segmento B-suv, debutta a Parigi la First Edition

PARIGI - Per il debutto di Avenger, il primo modello 100% elettrico a batteria (Bev) della sua storia Jeep ha scelto il Salone dell’ Auto di Parigi, dove i riflettori (e soprattutto gli obiettivi degli smartphone del giornalisti presenti oggi) sono stati puntati sulla Avenger 1st Edition - un’esclusiva e accattivante versione completamente equipaggiata - che accompagnerà l fase d introduzione nei mercati europei. La Jeep Avenger arriverà negli showroom all’inizio del prossimo anno, ma da oggi i clienti possono già prenotare in anticipo l’esclusiva 1st Edition nella maggior parte dei mercati europei. Il pre-booking è raggiungibile collegandosi al sito jeep-official.it. Prodotta nell’efficientissimo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, la nuova Avenger è dotata di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, unitamente a quelli che l’azienda definisce «eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza da terra del veicolo», introducono «eccezionali livelli di capacità nel segmento».

Per quanto riguarda l’elettrificazione, Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico da 115 kW a 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. L’unità eroga 260 Nm di coppia massima ed è alimentata da una nuova batteria da 54 kWh. L’autonomia è di 400 km nel ciclo WLTP e diventa di 550 km nel ciclo urbano. Utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km; oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%. «Nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio - ha affermato Christian Meunier, Ceo del brand Jeep - ed è infatti è la prima di una serie di nuovissimi modelli Bev Jeep che saranno introdotti in Europa. Offre le capacità delle Jeep, perfettamente dimensionate per il mercato europeo e viene mostrata al Salone dell’Automobile di Parigi perché è un’eccezionale alternativa all-electric del marchio Jeep». Sviluppata tenendo conto delle esigenze specifiche dei clienti europei, la nuova Avenger è un suv compatto che, con appena 4,08 metri di lunghezza, si posiziona sotto la Renegade nel segmento in rapida crescita dei B-suv, il secondo per volumi in Europa.

Per il 2023 si prevede che il segmento di Avenger raggiungerà 2,2 milioni di vendite totali annue, pari a un veicolo su cinque venduto in Europa. Avenger è anche il primo modello Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie. Il primo sistema offre sei modalità: Normal per la guida di tutti i giorni; Eco per migliorare l’autonomia; Sport per un maggiore divertimento alla guida; Snow per la massima trazione su strade o sentieri ghiacciati; Mud per ottimizzare le prestazioni sul fango e migliorare l’aderenza; e Sand per affrontare in sicurezza la sabbia. «Jeep Avenger è il primo suv a zero emissioni del nostro marchio - ha dichiarato Antonella Bruno, head of Jeep Europe di Stellantis - e sarà il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep permettendoci di completare la nostra copertura nel settore dei suv. Prevediamo che diventerà il modello best seller della nostra gamma entro il 2024. Avenger aggiunge un altro livello di elettrificazione alla nostra offerta e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del marchio Jeep». Il design di Avenger offre una moderna interpretazione degli stilemi Jeep declinati però in una struttura compatta. La parte anteriore del veicolo esibisce con orgoglio l’iconica griglia a 7 feritoie, una vera e propria firma del marchio, che da verticale è diventata più orizzontale per aumentare l’efficienza funzionale.

I paraurti sporgenti, un altro elemento classico del design Jeep, trasmettono una sensazione di forza e robustezza, esprimendo allo stesso tempo una presenza solida e imponente sia su strada sia in fuoristrada. Nella vista laterale Avenger è caratterizzata dai classici passaruote trapezoidali, progettati per ottimizzare l’escursione delle ruote che sono libere di aggiungere la massima articolazione. Il veicolo si distingue per gli imponenti cerchi diamantati da 18 pollici, dal design forte, sui cui sono montati pneumatici da 690 mm di diametro. Gli interni sono fedeli alla promessa ‘design to function’ con forme solide e pulite degli che ruotano intorno alla plancia snella, ispirandosi alla storia del marchio Jeep e in particolare alla Wrangler. Realizzata per clienti ‘sempre connessì Avenger garantisce una completa esperienza di bordo digitale. Tutte le versioni saranno dotate di uno schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici abbinato a una plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici). Per festeggiare questo nuovo importante passo verso la ‘libertà a zero emissionì, i concessionari Jeep italiani animeranno le principali piazze dal 18 al 23 ottobre con la ‘4xe Week’ con esposizione della completa gamma di suv 4xe Plug-In Hybrid, leader in Italia nel comparto a basse emissioni.