Battista Anniversario. L'elettrica ipersportiva ed iperesclusiva di Pininfarina che celebra 90 anni di storia

CAMBIANO - L'elettrico non è solo ciò che rientra nella sfera della cosiddetta mobilità sostenibile. Oggi l'auto elettrica può essere iper-sportiva e iper-esclusiva. Come nel caso della Battista Anniversario, prodotta dalla Automobili Pininfarina. Si tratta di una vera e propria Hypercar, edizione speciale di quella Battista di cui si parla già da diverso tempo. La nuova Anniversario celebra 90anni di storia di una delle più celebri “carrozzerie” italiane, dove il design made in Italy ha letteralmente preso forma.

Ne verranno realizzate solo cinque, ciascuna al prezzo di 2,6 milioni di euro, rendendo la Battista Anniversario una delle automobili più esclusive al mondo. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina ha dichiarato: “Per 90 anni, il nome Pininfarina è stato in prima linea nel design e nelle prestazioni automobilistiche e Battista incapsula perfettamente questi valori. Questa ultima espressione di Battista, l'Anniversario, è la rappresentazione di tutto ciò che il marchio è stato in passato e per il quale ora ci battiamo in futuro, creando un nuovo apice di desiderabilità per auto elettriche sostenibili e lussuose.”

Ognuna delle cinque vetture Anniversario è rifinita in una combinazione di tre colori diversi: Bianco Sestriere, Grigio Antonelliano e Iconica Blu, firma di Automobili Pininfarina. La vettura viene prodotta negli stabilimenti di Cambiano, in provincia di Torino. Il powertrain è lo stesso della Battista “normale”. La monoscocca in fibra di carbonio fornisce la base portante della hyper GT, che vanta quattro motori elettrici, ciascuno per ruota, che generano una potenza di 1.900 cv e una coppia di 2.300 Nm.

Di serie il pacchetto "Furiosa", disponibile pure per le altre Battista, che comprendente diversi elementi in carbonio, come lo splitter anteriore. Sull'Anniversario queste parti sono rifinite in una combinazione bicolore di carbonio a vista e carbonio colorato in Iconica Blu con strisce in Bianco Sestriere. Oltre all'esclusiva livrea presenzia un'ala posteriore su misura che offre una maggiore deportanza e una maggiore stabilità. Il peso delle masse non sospese è stato ridotto di quesi 10 kg, grazie anche a un nuovo design delle ruote che presenta cerchi in alluminio forgiato con bloccaggio centrale. Le ruote posteriori passano da 20 pollici a 21 pollici.