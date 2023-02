Bayoa FB77, la cinese di Faw con batteria allo stato solido. Circa 600 km di autonomia e design firmato Pininfarina

La Bayoa FB77 è la prima vettura del brand di FAW Jilin Shandong Baoya Automobile, frutto di una joint venture tra FAW-Jilin e Shandong Baoya New Energy Automobile, e nasconde una tecnologia innovativa: il pacco batteria allo stato solido. Sviluppata e prodotta da Shandong Baoya New Energy Automobile, questa tecnologia consente alla vettura in questione di avere un’autonomia stimata di circa 600 chilometri, in base alle indicazioni della casa, come riporta carnewschina.com. Nello specifico, l’ auto è una berlina dalle forme filanti al cui design, sempre in base a quanto scritto da carnewschina.com, sarebbe frutto di Pininfarina, e la cui produzione di massa è prevista per la fine del 2023. Sulla medesima piattaforma modulare, in futuro dovrebbe arrivare anche un Suv ed un MPV.