Bentayga Artenara Edition, lusso a ruote alte firmato Bentley. Disponibile con il V6 hybrid o con il V8 biturbo da 550 cv

Bentley ha presentato la nuova Bentayga Artenara Edition, ispirata nel nome dal villaggio di Artenara, il più alto di Gran Canaria, situato a 1.200 metri, dove si trova il Roque Bentayga, la vetta che ha dato il nome Suv della casa di Crewe. Disponibile con otto colori esterni, ognuno con interni armonizzati tramite una suddivisione in tre colori, esteticamente presenta una griglia a doppio diamante, le prese d'aria laterali con il motivo a doppio diamante ed il logo Artenara Edition. Le finiture esterne sono in Bright Chrome, ma in opzione sono disponibili elementi in nero lucido, come il diffusore posteriore.

Tra gli accessori troviamo anche i nuovi cerchi Super Lux da 23 pollici proposti in alternativa a quelli Mulliner da 22 pollici. All'interno, il motivo che rappresenta la catena montuosa intorno al villaggio di Artenara è rappresentato da un'incisione al laser sulla plancia, sulle spalliere dei sedili anteriori e posteriori e sui pannelli porta. Inoltre, le soglie battitacco sono personalizzate dalla scritta Artenara Edition. Disponibile con la motorizzazione V6 hybrid o con il V8 biturbo, anche a passo lungo, la Bentayga Artenara Edition ha un range di potenza compreso tra 462 e 550 CV.

Le prestazioni indicano uno scatto da 0 a 100 km/h compiuto in un tempo di 5,3 secondi per la Hybrid, e in 4,5 secondi per la V8 biturbo (4,6 secondi per la variante a passo lungo), mentre la velocità massima dichiarata è di 254 km/h per la Hybrid e di 290 km/h per le versioni V8 biturbo. Ovviamente, l'auto è ampiamente personalizzabile, con il cliente che può rivolgersi al team Mulliner per realizzare finiture su misura.