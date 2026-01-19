Bentley Batur Convertible #4, l'apice della personalizzazione Mulliner. È l'esemplare più esclusivo mai prodotto

Bentley ha completato il Batur Convertible #4, l'esemplare più curato e lussuoso mai realizzato finora dalla divisione bespoke Mulliner. L'auto, presentata a Crewe nei giorni scorsi, è frutto di un processo di co-creazione con la cliente Sonia Breslow e rappresenta la commissione più raffinata dell'intera serie coachbuilt. Il modello introduce quattro novità assolute per Bentley: la prima livrea tri-tone realizzata con colori ideati dalla cliente, una capote in tinta personalizzata abbinata alla carrozzeria, una welcome lamp animata disegnata dalla committente e la prima applicazione di platino stampato in 3D su componenti interni. Il progetto dimostra l'ampiezza di tecniche, materiali e finiture disponibili attraverso Mulliner.

La carrozzeria adotta una combinazione cromatica su tre toni, impreziosita da una sottile linea argentata lucida da 6 millimetri che sottolinea il design del cofano «endless bonnet». Il colore principale, denominato «Breslow Blue», è stato esteso per la prima volta anche alla capote in tela e all'Airbridge, mentre dettagli esterni coordinati interessano cerchi, specchietti, griglie e terminali di scarico in titanio lucidato. All'interno, l'abitacolo combina tonalità calde autunnali con accenti azzurri, riprendendo il colore esclusivo dell'esterno. Le cuciture a contrasto percorrono sedili, pannelli e tonneau, mentre elementi simbolici come il profilo del vulcano Batur sono integrati nei tappetini. La plancia richiama le Bentley storiche con una finitura engine spin in alluminio, affiancata dal Bentley Rotating Display con quadranti personalizzati.

Debutta inoltre l'uso del platino stampato in 3D per il riferimento del punto morto superiore sul volante e per gli organ stop, sottolineando il livello di esclusività e innovazione del modello. Nonostante l'elevato grado di personalizzazione, il Batur Convertible #4 mantiene il motore più potente mai offerto da Bentley: il W12 biturbo da 6.0 litri, assemblato a mano, con 740 cavalli. Il Batur Convertible #4 si aggiunge così alla collezione della cliente, che comprende anche Blower e Speed Six Continuation Series e la Bacalar, confermandosi come una sintesi di artigianalità, lusso e collaborazione su misura firmata Mulliner.