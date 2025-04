Bentley Batur Convertible debutta a Dubai. Spinta dal W12 biturbo sarà costruita a mano in 16 esemplari

Si è tenuto al Bab Al Shams di Dubai il debutto mondiale della Bentley Batur Convertible, una vettura esclusiva, prodotta in soli 16 esemplari realizzati a mano presso l'officina Mulliner di Bentley a Crewe, in Inghilterra. Nello stessa verrà assemblato a mano il motore W12 6 litri biturbo da 750 CV e 1000 Nm di coppia massima, la cui produzione terminerà in estate. Le possibilità di personalizzazione sono illimitate, per cui ogni dettaglio può essere realizzato al fine di riflettere la visione personale del facoltoso proprietario.

L'esemplare mostrato a Dubai spicca per la vernice esterna Midnight Emerald e per le finiture in fibra di carbonio lucida. Non mancano accenti in Gloss Mandarin, mentre la Batur Racing Stripe, rifinita in Gloss Porpoise e affiancata da strisce esterne Gloss Mandarin, attraversa la carrozzeria e crea un collegamento visivo con l'abitacolo. Questo presenta una selleria in pelle Cumbrian Green e Porpoises impreziosita da cuciture e profili Mandarin.

Il design avvolgente degli interni sottolinea il carattere biposto ispirato alla Bacalar. Tra le tante personalizzazioni offerte spiccano quelle in oro rosa, che possono essere applicate su alcuni elementi dell'abitacolo come le bocchette d'areazione o il volante.