Bentley Bentayga, una Odyssean Edition in versione ”green”. 70 esemplari con materiali per interni ancora più sostenibili

Una produzione limitata a settanta esemplari, per la versione Odyssean di Bentley Bentayga. La casa britannica prosegue l’ampliamento della sua gamma, versioni speciali comprese, con una serie di finiture differenti per i propri modelli, che vadano incontro alle diverse esigenze dei suoi clienti. L’ultima aggiunta è quella che riguarda la Bentayga Odyssean Edition, focalizzata sull’utilizzo di materiali ecologici per l’interno dell’abitacolo. Se numerose sono anche le tonalità di colori proposti per l’esterno, il particolare della Bentley Bentayga Odyssean Edition è la scelta dei materiali per gli interni, con una configurazione unica a tre colori e relativi cuciture sui sedili.

La Bentayga “più sostenibile” mantiene il rivestimento in pelle naturale, mentre la tappezzeria in tweed è interamente realizzata in lana. L’impiallacciatura Open Pore Koa sulla console centrale e nel tunnel centrale è coperta da tre strati ultra-sottili di lacca che misurano uno spessore combinato di 0,1 mm, che è il 90% in meno rispetto alle impiallacciature lucide. La dotazione standard include la specifica Comfort Seat anteriore con regolazione a 22 vie, riscaldamento e ventilazione, nonché la suite ADAS Touring Specification.

La Odyssean Edition è basata sulla normale Bentayga e disponibile esclusivamente in versione ibrida plug-in. Il propulsore elettrificato comprende il propulsore 3,0 TFSI V6, un motore elettrico e la batteria da 18 kWh recentemente aggiornata. La potenza combinata è di 546 CV. La Bentley Bentayga Odyssean Edition è già disponibile per gli ordini e la produzione delle 70 unità inizierà nel primo trimestre del 2023.