Bentley Bentayga Speed, prestazioni ed emozioni sono al top. Il luxury Suv eroga 650 cv e 850 Nm di coppia

Abbandonato il poderoso ma anacronistico motore W12, Bentley Bentayga sale sul gradino più alto delle prestazioni per un luxury suv nella nuova versione Speed che adotta una specifica variante del V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 650 Cv e 850 Nm di coppia. Grazie a questo nuovo propulsore Bentayga Speed può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e migliora di ben 5 decimi il tempo (pur eccellente per un veicolo di queste dimensioni e questa massa) della precedente Speed con motore W12 (3,9 secondi) ed evidentemente il tempo di 4,4 secondi con cui Bentayga V8 S realizza lo scatto 0-100. Le caratteristiche esterne distintive della nuova Bentayga Speed includono finiture in tinta scura, stemmi Speed cromati lucidi sul bordo anteriore delle portiere anteriori e cerchi Speed da 22 pollici in tinta scura o argento (quest'ultimo disponibile come optional senza costi aggiuntivi). Previsti per la prima volt anche cerchi da 23 pollici. Gli esclusivi fari anteriori Speed presentano interni in tinta scura e una cornice in tinta scura, mentre i fanali posteriori sono grigi, sempre con cornice in tinta scura. Bentley offre la scelta per le pinze freno (quelli di serie o carboceramici) in sette colori differenti.

Gli interni sono incentrati sulle prestazioni e il carattere della Speed. Sono presenti di serie un display specifico per il conducente specifico oltre a finiture, targhette e ricami in tema Speed. In particolare i pannelli posteriori dei sedili, gli interni delle porte e nelle versioni a 4 posti il pannello posteriore menti, la combinazione cromatica Speed prevede un pellame secondario più scuro come colore predominante, esaltato da tocchi del colore principale in vari punti dell'abitacolo. Significativi anche i miglioramenti in termini di qualità dinamiche. La nuova Bentayga Speed propone tra l'altro una modalità telaio Sport ottimizzata e una nuova impostazione ESC Dynamic che offre il massimo coinvolgimento nella guida e la possibilità di scegliere di far derapare l'auto in piena potenza (effetto drift) sfruttando il sovrasterzo. Ciò è possibile grazie anche alla grande coppia (850 Nm) che viene erogata tra 2.250 e 4.500 giri, con il caratteristico «plateau di coppia» Bentley che regala l'ondata di accelerazione fluida e naturale che è una costante delle prestazioni Bentley.

Ma le emozioni non finiscono qui: è presente di serie di un impianto di scarico sportivo, che offre un sound ricco e potente che esalta il carattere del V8 Biturbo. E per chi non si accontenta - e vuole una colonna sonora ancora più emozionante - Bentley propone come optional uno scarico Akrapovic in titanio che accentua potenza, intensità e timbro del suono del V8, con la sua interpretazione acustica delle prestazioni generate già alla minima pressione dell'acceleratore. Nella nuova Speed, le modalità Comfort e Bentley rimangono invariate nella taratura rispetto agli altri modelli Bentayga, per mantenere un'eccezionale competenza nell'uso quotidiano e nelle classiche attività di 'gran turismo'. La modalità Sport è stata invece notevolmente migliorata, offrendo una maggiore risposta dello sterzo, una migliore tenuta di strada e un feeling di guida superiore. Grazie ad un aumento del 15% della rigidità di smorzamento delle sospensioni, guidando Bentayga Speed in modalità Sport è possibile sfruttare appieno l'erogazione del motore V8 in curva e di sperimentare l'eccezionale agilità in ingresso di curva del controllo vettoriale della coppia frenante. Per la massima decelerazione in frenata sono previsti - come optional - i freni in carboceramica.

Se sono presenti è possibile selezionare l'ESC Dynamic in modalità Sport, che attenua l'intervento dell'ESC per consentire angoli di deriva esaltanti o sovrasterzo in fase di accelerazione, ove opportuno. Il controllo vettoriale della coppia frenante consente un ingresso di curva più preciso e una maggiore potenza da scaricare a terra in uscita di curva, con una maggiore sicurezza di guida che va di pari passo con la maggiore agilità. La programmazione ESC Dynamic include anche il Launch Control, una novità assoluta che ora è presente in tutte le varianti di Bentayga. La Speed si distingue perché include lo sterzo integrale sulle 4 ruote. A bassa e media velocità, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori per favorire cambi di direzione rapidi, aumentando sensibilmente la sensazione di agilità e riducendo il diametro di sterzata. Ad alta velocità, le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori, per migliorare la stabilità.