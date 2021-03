Continental GT Speed, la versione più “estrema”. Lusso Bentley e prestazioni da supercar: 650 cv e 335 km/h

CREWE - Da Crewe sono arrivati i dettagli della nuova Continental GT Speed, l'auto stradale più dinamica mai prodotta nei 101 anni dalla casa inglese. Progettato, sviluppato e realizzato a mano nella fabbrica a emissioni zero di Bentley, questo nuovo modello di terza generazione si basa su una lunga tradizione di varianti Speed, introdotte con Continental GT Speed di prima generazione nel 2007, a sua volta ispirato ai modelli Speed da 3 litri degli anni '20. L'ultima GT Speed continua questa tradizione rappresentando la recente combinazione di lusso e prestazioni in un pacchetto Grand Touring. "La nuova Continental GT Speed - ha dichiarato Matthias Rabe, membro del consiglio di amministrazione di Bentley Motors - rappresenta l'apice del gran turismo ad alte prestazioni.

Questo nuovo modello è l'espressione più potente dei valori di Continental GT, emozionante e prestazionale, con i dettagli Speed creati per esaltare il rapporto con la propria vettura, offrendo ai proprietari un controllo empatico del carattere dell'auto. La Grand Tourer più elegante e raffinata al mondo ora e più che mai è in grado di regalare quelle emozioni autentiche che grazie a un accento più sportivo appagheranno il desiderio dei piloti particolarmente attenti alle prestazioni. La velocità è l'ultimo capitolo della storia della Continental GT, che accompagna i clienti Bentley nei propri viaggi straordinari ". Espressione del vero potenziale sportivo è l'avanzata tecnologia appositamente creata per questo nuovo modello.

Il nuovo sterzo integrale elettronico già esalta le prestazioni dinamica della Speed nelle modalità di guida Bentley e Comfort. Tuttavia, questo è ancora più evidente nella modalità Sport, poiché lo sterzo si combina con il Bentley Dynamic Ride e un differenziale elettronico a slittamento limitato per garantire un livello di agilità, diverso da qualsiasi altra auto stradale Bentley. Alle basse e medie velocità, le ruote posteriori della GT Speed sterzano nella direzione opposta alle ruote anteriori per favorire un rapido cambio di direzione, aumentando notevolmente la sensazione di agilità. Alle alte velocità, le ruote posteriori sterzano invece nella stessa direzione della parte anteriore, per migliorare la stabilità. L'ultima generazione della Continental GT Speed introduce poi per la prima volta su una Bentley l'uso di un differenziale posteriore elettronico (eLSD), che offre una maggiore capacità di controllo laterale, una migliore stabilità longitudinale, una migliore regolazione dell'acceleratore e una migliore trazione in condizioni stradali avverse.

Con l'ESC disattivato, la trazione e l'equilibrio intrinseco della GT Speed vengono messi in primo piano, garantendo un'esperienza incentrata sul pilota, riscontabile sino and oggi solo nelle vetture Bentley da corsa. Dopo aver usufruito delle ottime prestazioni in curva grazie allo sterzo, alle quattro ruote motrici e all'eLSD, in pista il guidatore può scegliere di bilanciare l'acceleratore e lo sterzo per offrire angoli di imbardata progressivi e senza sforzo. Per completare la capacità extra del telaio, un sistema frenante in carboceramica di nuova concezione è stato introdotto come opzione sulla GT Speed. Il propulsore è una versione potenziata del rinomato propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga 650 cv, un incremento del 4% pari a 24 cv rispetto all'attuale modello W12, con un valore di coppia di 900 Nm.

La velocità massima è di 335 km/h e un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, migliorando di 0,1 secondi. All'esterno, i modelli Speed sono caratterizzati da una griglia del radiatore Dark Tint e una griglia del paraurti inferiore, oltre a soglie sportive esclusive e più scolpite, una matrice del radiatore Dark Tint e un badge Speed cromato sul parafango anteriore. Ulteriore caratteristica distintiva della versione più potente della Continental GT sono i cerchi ruota Speed da 22 pollici in argento brillante, con l'opzione di una tinta scura o di una finitura nera lucida. L'abitacolo della nuova Continental GT Speed vede materiali artigianali con finiture e badge unici che sono disponibili solo nella Speed e possono essere ulteriormente personalizzati su richiesta.