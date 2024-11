Bentley Continental GT Speed debutta nel cuore della Capitale. Massima espressione dell'approccio “tailor made”

Un'auto non è sempre, semplicemente un mezzo a quattro ruote su cui spostarsi in libertà. ''Spesso l'auto rappresenta un vero e proprio oggetto del desiderio, il raggiungimento di un traguardo ma anche di un successo: insomma, chi sceglie una Bentley vuol vedere realizzato il proprio sogno e per questo accompagniamo i nostri clienti nella scelta d'acquisto per la creazione di un modello tailor made, sartoriale, 'cucito' addosso alle loro esigenze''. È un'esperienza nell'esperienza quella che parte dall'acquisto e arriva fino al possesso di una Bentley, così come raccontato da Valentina De Paolis, ad di Bentley Roma in occasione del reveal della nuova Continental GT Speed nella Capitale.

Dopo il debutto europeo alla prima edizione del Concorso di Eleganza di Tegernsee in Germania a luglio, e la presenza alla Monterey Car Week in Usa quest'estate, la nuova Continental GT Speed di quarta generazione ha debuttato in un'anteprima esclusiva a Roma, nei locali adiacenti al museo Maxxi. Un'ampia riprogettazione degli esterni e degli interni, con dettagli moderni e puliti, segue il nuovo DNA del design stabilito dalle carrozzerie Bentley Bacalar e Batur.

La nuova Continental GT Speed è disponibile con dettagli personalizzati e ciò consente ai clienti di far esprimere la propria immaginazione al di fuori del tipico elenco di opzioni, che comunque può creare centinaia di migliaia di possibili combinazioni di differenti specifiche. Alimentata dal gruppo propulsore «Ultra Performance Hybrid» da 782 CV e 1.000 Nm, la Grand Tourer di Bentley, leader nella sua categoria, è in grado di percorre di 81 km in modalità esclusivamente elettrica, e con emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo di guida WLTP. La combinazione di un propulsore V8 e di un motore elettrico con una batteria con sistema plug-in da 25,9 kWh consente alla Continental GT Speed di raggiungere lo 0-100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h.

La nuova definizione delle linee esterne ed interne della Continental GT Speed che prefigurano il nuovo linguaggio di design Bentley esaltano le caratteristiche del lusso artigianale della vettura. Il nuovo DNA del design Bentley presenta ora dei tratti più muscolosi ma altrettanto dinamici e contemporanei, caratterizzata dai fari anteriori singoli che sottolineano una rivoluzione nel design del marchio britannico. I nuovi esterni continuano la rivoluzione del design per il futuro di Bentley, con la più grande revisione del volto della Continental GT in due decenni e la prima Bentley tradizionale con fari singoli dagli anni Cinquanta.

Il design, i materiali, la qualità e la maestria dell'abitacolo Bentley, leader a livello mondiale, continuano con l'introduzione di un'ulteriore tecnologia per i sedili wellness, una nuova ionizzazione dell'aria, texture tridimensionali della pelle, una nuova trapuntatura moderna e finiture tecniche come il nuovo cromo scuro. La nuova Continental GT Speed è dotata del Bentley Performance Active Chassis, che comprende la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride. All'interno, l'abitacolo a quattro posti offre la tecnologia dei sedili wellness, una nuova ionizzazione dell'aria e rivestimenti in pelle tridimensionali e testurizzati, oltre a una trapuntatura rivista e a una nuova finitura cromata scura (dark chrome). Tutti elementi che ne sottolineano l'unicità assoluta rappresentando un tratto distintivo di esclusività.