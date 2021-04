Bentley Continental GT Speed, ora è anche Convertible. La supercar si “scopre” anche nella versione più potente

CREWE - Con la primavera in casa Bentley anche la Continental GT Speed si 'scopre'. La casa inglese ha infatti deciso di proporre la nuova versione di punta della gamma brand tourer a cielo aperto e convertibile. Il modello Speed è quello che si caratterizza soprattutto per le sue prestazioni, l'interpretazione più potente e focalizzata sul guidatore della GT di casa Bentley. La terza generazione di Continental GT Speed Convertible propone una versione ottimizzata e potenziata del propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga ben 650 CV, passa da 0 a 100 Km/h in 3,7 secondi ed ha una velocità massima 335 km/h. La nuova Grand Tourer a cielo aperto si unisce alla sorella coupé, la Continental GT Speed, presentata il mese scorso. Progettata e realizzata a mano nella fabbrica a emissioni zero di Bentley, la nuova GT Speed Convertible offre una tecnologia del telaio avanzata, tra cui le quattro ruote sterzanti, un differenziale posteriore elettronico ed in opzione i freni in carbo ceramica.

Il tetto è quello 'pieghevole a Z' appositamente sviluppato, che può essere aperto o chiuso in 19 secondi. La Continental GT Speed Cabrio offre dettagli esterni ed interni che la contraddistinguono, a partire dalle soglie sportive Speed, griglie scure e badge personalizzato Speed. I clienti possono anche scegliere tre diverse finiture per i cerchi ruote Speed forgiati da 22." Gli interni includono il badge Speed sul cruscotto del passeggero, il volante in Alcantara e un rivestimento contraddistinto dall'accostamento di pelle e Alcantara. "La nuova Speed è la Continental GT Cabrio creata attorno al conducente - ha affermato Chris Craft, membro del consiglio di amministrazione Sales and Marketing di Bentley Motors - unica per la sua capacità di offrire una Grand Touring decapottabile assolutamente raffinata e per tutte le stagioni con il considerevole vantaggio di prestazioni e dinamica di guida sorprendenti. La Continental GT Speed Convertible unisce raffinati dettagli interni realizzati a mano, un manifesto della capacità di Bentley sulla creazione delle auto più eleganti ed esclusive del mondo a cielo aperto".

All'esterno, i modelli Speed aggiungono una griglia del radiatore Dark Tint e una griglia paraurti inferiore, combinate con le soglie sportive Speed, una matrice del radiatore Dark Tint e un badge Speed sul parafango anteriore. I cerchi ruota Speed da 22 "sono proposti in tonalità scura, abbinata con la scelta delle finiture argento brillante o nero lucido. Un tappo dei serbatoi di olio e carburante Jewel, più il logo BENTLEY illuminato sulla soglia esterna sono altri dettagli distintivi del modello. Sono disponibili sette colori del tetto esterno, inclusa un'interpretazione contemporanea del tradizionale tweed britannico. Nero, Blu, Claret e Grigio sono tra le altre opzioni. Inoltre, sono offerte otto finiture del rivestimento interno del tetto, che vanno da New Red a Magnolia.