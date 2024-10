Bentley cala l'asso: ecco la 4^ generazione della Continetal GT Speed, tra prestazioni e lusso

La quarta generazione della Continental GT Speed, che segue la tradizione di 21 anni della famiglia Continental GT tra prestazioni da supercar, lusso artigianale e fruibilità quotidiana, è arrivata anche nella sede di Bentley Milano. Lo show-room milanese della casa britannica ha accolto la supercar che è tornata in scena nei mesi scorsi con un'ampia riprogettazione degli esterni e degli interni, con dettagli moderni e in linea con il nuovo DNA del design iniziato dalle Bentley Bacalar e Batur. Le prestazioni da supercar sono garantite dal nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid con 782 cv e 1.000 Nm, spinto da a un V8 da 4,0 litri che lavora in tandem con un motore elettrico da 190 cv. Le prestazioni sono accompagnate da un nuovo sistema di telaio, con nuove molle ad aria a due camere abbinate a nuovi ammortizzatori a doppia valvola, oltre a Bentley Dynamic Ride (controllo antirollio attivo a 48V), eLSD e torque vectoring.

Il risultato è un inedito controllo della scocca e un miglior comfort di guida, supportato da una distribuzione dei pesi di 49:51, per la prima volta nella storia dell'auto. Sotto la 'pelle', una suite di tecnologie moderne e innovative offre capacità ai vertici della categoria, in modo che ogni viaggio sia un'esperienza vera e propria. Il nuovo disegno del corpo vettura continua la rivoluzione del design per il futuro di Bentley, con la più grande revisione del volto della Continental GT in due decenni e la prima Bentley tradizionale con fari singoli dagli anni Cinquanta. L'evoluzione di design, materiali e qualità dell'abitacolo Bentley, continua con l'introduzione di un'ulteriore tecnologia per i sedili wellness, una nuova ionizzazione dell'aria, texture tridimensionali della pelle, una nuova trapuntatura moderna e finiture tecniche come il nuovo dark chrome.

Per la prima volta nella storia della Continental GT, la Continental GTC convertibile viene lanciata in contemporanea con la coupé, offrendo la massima flessibilità ai clienti che amano viaggiare sia a tetto aperto che a tetto chiuso. Prezzi di listino a partire dai 246.386,55 della Continental GT Speed e fino ai 293.193,28 della Continental GTC Mulliner.