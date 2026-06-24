Bentley sceglie Tokyo per svelare le nuove Continental GT S e Supersports

Bentley ha scelto Tokyo per il debutto in Giappone delle nuove Continental GT S e Supersports, protagoniste di una serie di eventi organizzati nella capitale nipponica per celebrare la presenza del marchio nel Paese. Momento centrale dell'iniziativa è stata l'illuminazione in verde della Tokyo Tower, uno dei simboli della città, sulla cui piattaforma panoramica è stato proiettato il logo della casa britannica. Ai piedi della torre è stata presentata per la prima volta al pubblico giapponese la nuova Continental GT S, modello a vocazione sportiva sviluppato per offrire un'esperienza di guida più coinvolgente.

Accanto a lei anche la nuova Supersports, rappresentata dall'esemplare utilizzato nel filmato «Full Send» guidato dal pilota Travis Pastrana. Nei giorni precedenti la Supersports aveva già fatto tappa in alcuni dei luoghi più iconici della cultura automobilistica di Tokyo, tra cui il celebre raduno di Daikoku, punto di riferimento per appassionati di auto sportive, classiche e personalizzate. Per l'occasione la vettura è stata dotata di un'illuminazione sottoscocca verde, in linea con la livrea e i dettagli estetici del modello. La vettura è stata inoltre protagonista di un evento aperto al pubblico nel quartiere di Shinjuku, organizzato in collaborazione con la direttrice creativa Mai Ikuzawa. All'incontro hanno partecipato numerosi appassionati e collezionisti, insieme a diversi modelli Bentley, tra cui una Continental GT S personalizzata con una grafica ispirata al treno ad alta velocità Hayabusa Shinkansen.