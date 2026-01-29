Bentley Supersports, debutto a Dubai con un evento esclusivo: arriverà ad inizio del 2027

La Bentley Supersports fa il suo debutto nella regione Europa, Medio Oriente e Africa con un evento esclusivo a Dubai, che ha visto la premiere globale del film «Supersports: Full Send», definito dalla casa come il più dinamico mai realizzato. All'evento, tenutosi nei giardini dell'ex palazzo reale di Sheikha Sanaa Bint Mana Al Maktoum sulla costa di Dubai, hanno partecipato circa 400 ospiti, tra cui quasi 100 clienti Supersports, insieme al pilota e stuntman Travis Pastrana e all'ambasciatore globale del marchio Lucien Laviscount. La serata è stata aperta dall'esposizione della vettura di lancio in versione «Daybreak», Jetstream Matte con livrea Arctica e Portofino, e ha raggiunto il culmine alle 21 locali con la proiezione del film su uno schermo largo 12 metri.

Dopo la visione, la Supersports modificata presente nel film è stata guidata all'interno della location dallo stesso Pastrana, accolto tra gli applausi. Per l'occasione il Burj Al Arab è stato illuminato di verde Bentley. Nel film, girato interamente nel settembre scorso presso il campus e la Dream Factory Bentley di Crewe, Pastrana mette alla prova l'auto da 666 CV, trazione posteriore e avanzato pacchetto aerodinamico, in una sorta di gymkhana sul sito produttivo. L'ordine della Supersports sarà aperto a marzo, con produzione prevista nel quarto trimestre 2026 e prime consegne all'inizio del 2027; il modello sarà disponibile in una lista di mercati che include Regno Unito, Europa, Usa, Canada, Australia, Giappone e alcuni paesi del Golfo.