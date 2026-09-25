Bentley Torcal, 888 cavalli di lusso “esuberante”. Prestazioni e comfort per il Suv elettrico

Nasce Torcal, il nuovo Suv 100% elettrico di Bentley. Contraddistinto dal passo lungo e dagli sbalzi ridotti, ha un frontale imponente e mantiene la continuità stilistica con gli altri modelli del brand, ma la reinterpreta attraverso la griglia a diamante che si illumina. La vista posteriore, invece, mette in evidenza delle linee pulite ed essenziali. La versione d'accesso alla gamma presenta cerchi da 21 pollici, mentre la versione S monta cerchi da 22 pollici a dieci razze doppie. L'abitacolo presenta una plancia che si ispira alle ali Bentley ed è rifinito con materiali quali pelle, legno ed alluminio.

Nuovo il design dei sedili ventilati e riscaldati con regolazione a 16 vie, fianchetti regolabili ed una nuova funzione di massaggio. Volendo, con i sistemi Bentley «Postural Adjust» e «Smart Seat Climate», disponibili in opzione, è possibile incrementare ulteriormente il comfort sulle lunghe distanze attraverso la regolazione continua della forma del sedile e la gestione del riscaldamento e della ventilazione. Mentre, con la funzione «Wellness Seat», il massaggio si estende dallo schienale alla seduta, per massaggiare anche le gambe.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Naim, la Torcal offre un sistema audio da 1.780 W dotato di 28 altoparlanti, attuatori cinestetici nei sedili ed altoparlanti nei poggiatesta anteriori. Il divano posteriore a 3 posti offre, per la prima volta su una Bentley, un sistema di ripiegamento elettrico, mentre il bagagliaio ha una capacità di 460 litri a cui si aggiungono i 90 litri del frunk anteriore. Sotto le sue forme innovative, Torcal nasconde due motori elettrici sincroni a magneti permanenti alimentati da una batteria ad 800 V con una capacità di 113 kWh, che promette un'autonomia fino a 600 km e di poter recuperare dal 10% all'80% dell'energia in poco meno di 20 minuti accettando una potenza di ricarica di 400 kW in corrente continua. La potenza nella versione più performante, la S, raggiunge gli 888 CV, mentre la coppia è di 1350 Nm, la più elevata mai raggiunta da una Bentley.

Valori che garantiscono al Suv di Crewe di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Per gestire la potenza erogata la vettura è equipaggiata con sospensioni attive, una novità assoluta per Bentley e con ammortizzatori adattivi a due valvole. Inoltre, è disponibile anche l'impianto frenante in ceramica al carburo di silicio con dischi anteriori da 440 mm e posteriori da 410 mm. Particolare il sound «Bentley Dynamic Symphony» è calibrato in base alla coppia richiesta dal guidatore e alla velocità del veicolo per enfatizzare la connessione uomo-macchina.