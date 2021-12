Bermat Gt-Pista, la sportiva "Made in Trentino" realizzata anche grazie alla stampa in 3D

ROVERETO – Prima il circuito, poi la strada, ma sempre con componenti stampati in 3D. Si chiama Bermat Gt-Pista la nuova sportiva a due posti che schizza da 0 a 100 all'ora in 4 secondi e che è nata in Trentino. Una collocazione insolita, ma che rientra nel progetto del giurista di origini veronesi Matteo Bertezzolo, un legale con la passione per le auto. La ormai ex start-up è nata nel 2015 all'interno dell’acceleratore Industrio Ventures ed è poi approdata al Polo Meccatronica di Rovereto in Provincia di Trento. Trentino Sviluppo, che è l'investitore pubblico, ha supportato la società di Bertezzolo in due campagne di equity crowdfunding.

I dettagli dell'auto, alimentata a quanto pare da un'unità termica (nel corso del 2022 dovrebbero arrivare anche le declinazioni con omologazione stradale, inclusa una elettrica), verrano ufficializzati venerdì a Torino, al Museo dell'Auto Giovanni Agnelli. Le anticipazioni parlavano di un motore di circa 650 cavalli con 810 Nm di coppia. Il passo della vettura “Made in Trentino” dovrebbe essere di 2,7 metri. «Leggiadra come una gazzella, potente come un’astronave», informa una nota.

La carrozzeria è in fibra di carbonio, l'apertura delle porte è ad ali di gabbiano e il cambio è sequenziale a 6 rapporti ad innesti frontali con leve al volante. La Bermat Gt-Pista è stata realizzata nel laboratorio di prototipazione ProM Facility: parte degli interni, inclusi i componenti di snodo della colonna dello sterzo, le ciglia per i fari, le maniglie, i loghi e le scritte, sono stati stampati in 3D. In futuro è prevista anche l'adozione della stampa in 3D metallica.

«Il nostro progetto più recente – spiega Bertezzolo – è un telaio micro modulare brevettato a livello internazionale che permette di ottimizzare il progetto di auto sportive biposto, personalizzabili a 360 gradi». Il telaio è stato impiegato proprio per il primo modello della società, che l'ha costruita con il supporto di Jas Motorsport, mentre per il design si è affidata allo Studio torinese Camal. l manager parla di un "configuratore avanzato" che consente al cliente di creare la vettura secondo i propri desideri, quasi come in un videogioco. I piani iniziali prevedevano l'apertura degli ordini entro la fine dell'anno. La produzione sarà a tiratura limitata e riguardo il prezzo è stato ipotizzato intorno ai 150.000 euro.