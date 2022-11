BMW 3.0 CSL, la Special Edition per i 50 anni del reparto M. Verrà prodotta in soli 50 esemplari

MONACO - A volte ritornano e quando si tratta di auto leggendarie è sempre un’ottima notizia. Quasi mezzo secolo fa, la BMW 3.0 CSL si impose nella prima edizione (e nelle successive cinque) del Campionato Europeo Turismo, dando vita alla dinastia delle vetture siglate «M». Per celebrare la ricorrenza, la Bmw 3.0 CSL torna in vita rievocando l’idea sviluppata negli anni Settanta di applicare la tecnologia da pista su strada per il puro piacere di guidare. Sarà prodotta nella fabbrica di Dingolfing in soli 50 esemplari, rifiniti artigianalmente a partire dalla verniciatura in bianco AlpinWeiss con strisce blu, viola e rosso.

Sotto il cofano pulsa il noto sei cilindri in linea 3.0 bi-turbo Bmw da 560 Cv e 550 Nm di coppia scaricata sulle ruote posteriori. Il cambio è rigorosamente manuale. Quanto all’assetto, prevede un assale anteriore a doppio snodo e un assale posteriore a cinque bracci in design specifico M, una sospensione Adaptive M con ammortizzatori a controllo elettronico, lo sterzo elettromeccanico M Servotronic a rapporto variabile e l’impianto frenante carboceramico M con curve caratteristiche regolabili. L’appoggio a terra è affidato a cerchi da 21«. La Casa dell’Elica non ha indicato il prezzo della Bmw 310 CSL.