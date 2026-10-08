Bmw amplia la famiglia della Neue Klasse: arriva iX4, il suv coupé è la nuova elettrica

Bmw amplia la nuova generazione di modelli elettrici Neue Klasse con la iX4, suv coupé completamente elettrico che debutterà sul mercato nel marzo 2027. Al lancio saranno disponibili le versioni iX4 40 xDrive e iX4 50 xDrive, mentre successivamente arriverà al vertice della gamma la iX4 M60 xDrive, ordinabile da gennaio 2027. La iX4 50 xDrive utilizza due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 345 kW, pari a 469 Cv, e 645 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiunge i 210 km/h. La batteria da 108,7 kWh consente un'autonomia dichiarata fino a 828 chilometri. La iX4 40 xDrive sviluppa invece 275 kW, equivalenti a 374 Cv, e 520 Nm. Lo scatto 0-100 km/h richiede 5,6 secondi, mentre l'autonomia arriva a 638 chilometri. Entrambe adottano la tecnologia Bmw eDrive di sesta generazione, con batteria a celle cilindriche, architettura a 800 Volt e ricarica in corrente continua fino a 400 kW.

Per la iX4 50 xDrive BMW dichiara la possibilità di recuperare in dieci minuti energia sufficiente per percorrere fino a 387 chilometri, a condizioni di ricarica favorevoli. La gamma sarà completata dalla iX4 M60 xDrive, dotata di una configurazione specifica M della trazione integrale. I due motori elettrici erogano fino a 450 kW, pari a 612 Cv, e 875 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è dichiarata in 3,9 secondi, la velocità massima è di 240 km/h e l'autonomia arriva a 777 chilometri. I dati della M60 xDrive sono ancora provvisori. Sul piano stilistico, la iX4 riprende il nuovo linguaggio della Neue Klasse, con frontale caratterizzato dall'integrazione grafica tra i reni BMW e i gruppi ottici, linea del tetto da coupé, passo lungo e sbalzi ridotti. Il pacchetto M Sport è di serie, mentre la M60 xDrive dispone di specifici elementi M e cerchi da 21 pollici. L'abitacolo punta su spazio e tecnologia, con tetto panoramico in vetro di serie e il nuovo sistema Bmw Panoramic iDrive con Bmw Operating System X.

L'interfaccia integra Bmw Panoramic Vision, il Bmw 3D Head-Up Display, un display centrale da 17,9 pollici e un nuovo volante con comandi integrati. Sul fronte della dinamica di guida, la iX4 utilizza il computer ad alte prestazioni Heart of Joy, sviluppato per gestire in modo coordinato propulsione e comportamento dinamico. Sulla M60 xDrive sono inoltre di serie le sospensioni adattive M e un differenziale autobloccante M a controllo elettronico sull'asse posteriore. Completano la dotazione i sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Motorway Assistant, che consente la guida senza mani fino a 130 km/h nei Paesi autorizzati e supporta i cambi di corsia assistiti.