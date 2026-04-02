​Bmw amplia la gamma della iX3: arriva la nuova versione 40 a trazione posteriore

Si amplia l'offerta elettrica di Bmw con l'introduzione della nuova Bmw iX3 40, variante di accesso della gamma iX3 che affianca la già annunciata Bmw iX3 50 xDrive. Il nuovo Sport Activity Vehicle a zero emissioni sarà disponibile in Europa a partire dall'estate 2026, portando al debutto una seconda configurazione di trazione basata sulla piattaforma della Neue Klasse. La iX3 40 adotta la tecnologia eDrive di sesta generazione con architettura a 800 volt e motore sincrono eccitato elettricamente montato sull'asse posteriore. Il sistema sviluppa 235 kW, pari a 320 cavalli, con una coppia di 500 Nm, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Una configurazione che privilegia efficienza e dinamica di guida, mantenendo le caratteristiche tecniche e stilistiche della versione superiore.

Sul fronte dell'autonomia, la nuova variante può percorrere fino a 635 chilometri secondo ciclo WLTP, grazie a una batteria da 82,6 kWh con celle cilindriche agli ioni di litio e tecnologia cell-to-pack. La struttura integra il pacco batterie come elemento portante del veicolo, contribuendo a ridurre peso e materiali. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge una potenza massima di 300 kW: bastano 10 minuti per recuperare fino a 300 chilometri di autonomia, mentre il passaggio dal 10 all'80% richiede circa 21 minuti. In corrente alternata, la ricarica arriva fino a 11 kW di serie, con opzione a 22 kW.

Il modello introduce anche funzionalità di ricarica bidirezionale, che permettono di utilizzare l'auto come accumulatore energetico domestico o fonte di alimentazione mobile. Dal punto di vista stilistico, la iX3 40 riprende il linguaggio essenziale e pulito della Neue Klasse, con superfici scolpite, ampie vetrature e il caratteristico frontale reinterpretato «a quattro occhi». All'interno, l'abitacolo è concepito come uno spazio digitale e accogliente, dominato dal sistema Bmw Panoramic iDrive con Operating System X.

L'interazione combina comandi touch, aptici e vocali, con il supporto del Bmw Intelligent Personal Assistant ora potenziato dall'integrazione di Amazon Alexa+, basata su intelligenza artificiale generativa per rendere il dialogo più naturale e ampliare l'accesso a servizi e contenuti. Sul piano dinamico, la nuova architettura elettronica introduce quattro «supercomputer» di bordo con capacità di calcolo superiore rispetto al passato.

Tra le innovazioni spicca il sistema Heart of Joy con software Bmw Dynamic Performance Control, che migliora la reattività e la precisione della guida, insieme alla funzione Soft Stop che consente frenate progressive e quasi impercettibili. La nuova Bmw iX3 40 sarà proposta in Italia con un prezzo di partenza di 63.900 euro, posizionandosi come porta d'ingresso alla nuova generazione di modelli elettrici del marchio, con l'obiettivo di coniugare accessibilità, autonomia elevata e contenuti tecnologici avanzati.