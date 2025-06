Bmw, ancora più esclusiva la gamma del super-suv XM. Con il V8 resta la versione XM Label plug-in da 748 cv

Bmw ha svelato, con una premiere alla recente 24 Ore di Le Mans, la gamma 2026 del suo modello di punta XM che si concentrerà su due sole versioni anziché le attuali tre. Con l'uscita di scena della XM da 653 Cv di potenza complessiva il top di gamma XM Label è ora l'unico modello ad essere dotato di un motore V8 elettrificato plug-in. Questa poderosa unità M Hybrid è composta da un V8 Twin Power Turbo a benzina di 4,4 litri che eroga 585 Cv e da un'unità elettrica integrata nel cambio M Steptronic a otto rapporti che aggiunge fino a 145 kW (197 Cv). La potenza di sistema raggiunge dunque i 748 Cv e la coppia combinata disponibile è di ben 1.000 Nm, valori questi che fanno della XM Label è il modello Bmw M più potente di sempre. In questo allestimento il super-suv della Casa di Monaco conferma la sua superiorità dinamica, visto che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h che, in presenza del pacchetto opzionale M Driver, sale a 290 km/h. Nonostante l'elevato livello delle prestazioni della XM Label V8 Hybrid plug-in il consumo di carburante nel ciclo misto (Wltp) resta compreso tra 12,9 e 12,3 litri per 100 km, con emissioni di CO2 tra 45 e 35 g/km.

Sfruttando la sola sezione elettrica l'autonomia (Wltp) ad emissioni zero allo scarico varia tra 76 e 82 km. Aumentata anche la velocità di ricarica della plug-in XM Label, con l'unità combinata del sistema M Hybrid che consente di utilizzare corrente alternata fino a 11 kW. Resta in gamma, con caratteristiche immutate, la variante XM 50e, egualmente plug-in, che utilizza però un motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri che, assieme all'unità elettrica, offre una potenza complessiva di 476 Cv e una coppia massima di 700 Nm. Anche in questo caso la velocità massima è di 250 km/h, ma questo dato non può essere modificato perché il pacchetto opzionale M Driver non è disponibile con questa motorizzazione. L'accelerazione 0 - 100 avviene in 5,1 secondi. XM 50e è omologata (Wltp) per un consumo combinato di carburante è di 1,3-1,7 litri per 100 km, con emissioni di CO2 di 30-37 g/km. L'autonomia in modalità elettrica è di circa 81 km. Proposta unica nel suo segmento per le prestazioni esaltanti e il design esclusivo e senza compromessi, Bmw XM Label propone caratteristiche che uniscono perfettamente i concetti di lusso e di sportività confermando di essere davvero 'The Ultimate Driving Machine'. È il caso del progetto realizzato da Bmw con Carl Cox musicista britannico di fama mondiale. Il celebre DJ techno e house ha intrecciato i suoni della Bmw XM - come i bassi potenti del V8, le note di benvenuto e il rumore del cofano che si chiude - in una celebrazione sonora disponibile anche sul web.

Bmw ha studiato e realizzato nuovi optional per il super-suv XM in particolare per la personalizzazione di esterni e interni. Ora è disponibile la nuova tinta esterna metallizzata Bmw Individual Frozen Tanzanite Blue, che esalta il carattere esclusivo del modello. La griglia a doppio rene Bmw M, completa di linea di accento, può essere ordinata in nero lucido, ed è prevista una nuova animazione luminosa di benvenuto che rende la firma di XM particolarmente suggestiva al tramonto. Sono di serie nella XM Label anche i cerchi in lega leggera da 22 pollici a doppi raggi stile 922 M bicolore che sostituiscono i precedenti cerchi da 21 pollici. Una nuova opzione è rappresentata dai cerchi in lega leggera M da 23 pollici stile 1096 M in nero. Gli interni possono essere personalizzato con pelle Merino Bmw Individual Night Blue con elementi esclusivi che si aggiunge alle altre combinazioni della pelle Merino Bmw Individual Black con elementi esclusivi e superfici interne Vintage Coffee Brown, nonché la pelle Merino Bmw Individual Silverstone con superfici interne nere. In Italia, il prezzo della nuova Bmw XM Label parte da 185.600 euro, con un evidente riposizionamento rispetto al listino precedente che superava i 200mila euro. La versione XM 50e è invece disponibile a partire da 137.500 euro.