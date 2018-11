BMW, il fascino della Serie 8: un capolavoro di coupé. Cura artigianale e contenuti innovativi

VENEZIA - La bellezza degna di un’opera d’arte, la raffinata eleganza e l’esclusività di una città unica al mondo come Venezia. Ma anche un luogo simbolo di una vocazione industriale mai disgiunta dalla maestrìa artigianale come l’Arsenale, culla delle galee che permisero alla Serenissima Repubblica di dominare per secoli il Mediterraneo. Difficile trovare una location più coerente per presentare a un pubblico selezionato “The 8”, come viene definita la nuova Bmw Serie 8 Coupé per sottolinearne l’inimitabile mix di lusso artigianale, sofisticazione produttiva e tecnologia allo stato dell’arte. In effetti questa vettura dal look modernamente aggressivo, frutto di un nuovo linguaggio stilistico destinato a “contagiare” i futuri modelli del brand, fin dal suo debutto ufficiale all’ultimo Salone di Parigi ha raggiunto uno dei principali obiettivi del progetto: emozionare.



Lo ha fatto con le linee fluide e filanti e con le proporzioni impeccabili che, pur conferendole una presenza su strada significativa, riescono quasi a mimetizzarne le dimensioni importanti, certificate dalla lunghezza di 4.843 mm che, unite al passo di 2.822 mm, disegnano l’identikit di una coupé che abbina il massimo della sportività a un comfort adeguato anche per i passeggeri posteriori. Se l’impatto visivo non lascia indifferenti, grazie anche al frontale dominato dai gruppi ottici – ovviamente a Led ma sostituibili a richiesta con gli ancor più tecnologiche e “intelligenti” luci laser più sottili mai visti su un modello Bmw – il carico di emozioni promette di diventare ancora più ricco quando si passa ai contenuti dinamici di una vettura progettata per dominare la strada.



Al vertice della gamma troviamo la versione che si fregia dalla leggendaria lettera M, quintessenza della sportività Bmw: la M850i xDrive Coupè dispone infatti del nuovo 8 cilindri 4.4 che grazie alla tecnologia M Performance TwinPower Turbo – autentico cavallo di battaglia del costruttore bavarese – dispone di 530 cv (58 in più rispetto al precedente V8) e 750 Nm di coppia massima che garantiscono alla vettura prestazioni mozzafiato, testimoniate da un’accelerazione 0-100 di soli 3,7 secondi.

Meno estremo, ma non meno evoluto è l’altro propulsore in gamma, il turbodiesel 6 cilindri TwinPower he grazie ai 320 cv e ai 680 Nm di coppia appare in grado di regalare soddisfazioni ed emozioni agli amanti della guida sportiva, tra l’altro impiegando meno di 5 secondi per raggiungere da fermo i 100 km all’ora partendo da fermo. Entrambe le unità, la prima dotata di filtro antiparticolato per motori a benzina, la seconda con convertitore catalico Scr a iniezione di urea, sono conformi alle future normative Euro 6D-Temp.

Oltre alle trazione integrale xDrive, le due versioni condividono il cambio Steptronic Sport a 8 marce e sono equipaggiate di serie con lo sterzo attivo integrale e con le evolute sospensioni adattive M dotate di ammortizzatori a controllo elettronico.

Anche la Serie 8 Coupé, come tutte le novità presentate a Parigi e quelle che Bmw proporrà in futuro, dispone dell’avanzato concetto di visualizzazione e controllo del sistema “Bmw 7.0”, studiato per offrire al guidatore le informazioni giuste al momento giusto sia sul quadro strumenti digitale configurabile da 12,3 pollici del Bmw Live Cockpit Professional, sia sul display centrale da 10,25 pollici che si può gestire anche con i comandi gestuali, un’innovazione sulla cui praticità i giudizi sono discordanti. Non mancano, ovviamente, i più evoluti sistemi di assistenza alla guida e di connettività su un’auto costa dai 104.700 euro della 840d xDrive Coupé ai 130.100 della muscolosa «M».