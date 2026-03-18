BMW i3: la nuova era della berlina tedesca prende forma con la Neue Klasse

SOTOGRANDE – Dal termico all’elettrico il passaggio è tutt’altro che facile, soprattutto per una vettura che rappresenta la storia di un marchio. È il caso di BMW che ha tolto i veli dalla sua berlina per antonomasia, ma questa volta reinterpretandola in chiave totalmente elettrica. Pur non sostituendo la versione termica, la i3 segna infatti una svolta per la Casa di Monaco di Baviera e, dopo il Suv iX3, è il secondo modello dell’era Neue Klasse del brand tedesco.

Fin dal primo sguardo, pur introducendo elementi completamente nuovi, la nuova i3 si presenta come un’evoluzione naturale del concetto di berlina sportiva targato BMW. Il design abbandona lo schema classico a tre volumi per adottare una configurazione definita 2.5-box (due volumi e mezzo), con proporzioni che restano immediatamente riconoscibili ma vengono reinterpretate in chiave più moderna.

Nonostante sia lunga 4,76 metri, il passo di 2,89 metri e gli sbalzi ridotti contribuiscono a una silhouette slanciata. Mentre la superficie della carrozzeria, pulita e quasi monolitica, enfatizza un approccio minimalista che riflette la nuova filosofia progettuale del marchio.

Il frontale è sicuramente uno degli elementi distintivi. La tradizionale calandra a doppio rene e i gruppi ottici LED ora si fondono in un unico elemento visivo creando una firma visiva inedita. La tecnologia di illuminazione gioca un ruolo centrale anche grazie al pacchetto Iconic Glow, che introduce effetti luminosi dinamici e personalizzabili. Al posteriore, invece, le linee orizzontali e i gruppi ottici tridimensionali contribuiscono a sottolineare la larghezza e la solidità della vettura, rafforzandone la presenza su strada.

L’abitacolo rappresenta uno dei cambiamenti più radicali rispetto alla tradizione BMW. La i3 abbraccia il concetto di interfaccia digitale avanzata, riducendo al minimo gli elementi fisici e puntando su un’esperienza immersiva. Il sistema BMW Panoramic iDrive introduce una nuova modalità di interazione tra conducente e veicolo, con informazioni proiettate lungo tutta la base del parabrezza, da montante a montane, e integrate da un head-up display tridimensionale.

Il display centrale da 17,9” per l’infotainment, orientato verso il guidatore, diventa il fulcro del sistema, mentre il volante integra controlli Shy Tech che si illuminano solo quando necessari, migliorando ergonomia e sicurezza. Elevato sia lo spazio che il comfort a bordo, con l’utilizzo di materiali sostenibili come il Veganza e una progettazione degli spazi resa possibile dall’architettura elettrica.

Dal punto di vista tecnico, la nuova i3 rappresenta un balzo enorme grazie alla sesta evoluzione della tecnologia eDrive. L’adozione di un’architettura a 800 Volt consente un miglioramento significativo in termini di efficienza, ma anche prestazioni di ricarica estremamente elevate, basti pensare che in corrente continua può raggiungere i 400 kW. Anche la ricarica in corrente alternata beneficia di un upgrade arrivando fino a 22 kW, inoltre non manca la possibilità di ricarica bidirezionale.

La i3 debutterà con il sistema propulsivo 50 xDrive che prevede due motori elettrici, uno per asse, garantendo la trazione integrale. Il posteriore utilizza una tecnologia a eccitazione elettrica sincrona, mentre quello anteriore è di tipo asincrono. Insieme sviluppano una potenza complessiva di 345 kW (469 cv) e una coppia di 645 Nm, valori che testimoniano l’attenzione di BMW nel mantenere un carattere dinamico anche nell’era elettrica.

Di primo livello anche l’autonomia, stimata fino a 900 km nel ciclo WLTP. Alla base di questi risultati c’è una nuova generazione di batterie ad alta tensione con celle cilindriche, progettate per offrire una maggiore densità energetica e una migliore integrazione strutturale. Il concetto cell-to-pack elimina moduli intermedi, consentendo una riduzione di peso e un aumento dell’efficienza complessiva. Inoltre, la batteria stessa diventa parte integrante della struttura del veicolo, contribuendo alla rigidità torsionale e migliorando la dinamica di guida.

Proprio quest’ultima è uno degli aspetti su cui BMW ha posto maggiore attenzione. Il nuovo sistema di controllo denominato “Heart of Joy” è al centro dell’esperienza di guida. Questo riesce ad integrare la gestione della trazione, della frenata e dello sterzo in un’unica centralina capace di operare con una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Il tutto si traduce in una guida più precisa, fluida e prevedibile, con un comportamento in curva particolarmente naturale.

La nuova architettura elettronica introduce inoltre quattro computer centrali, definiti “Superbrains”, ciascuno dedicato a una specifica area funzionale. Questo approccio consente una maggiore potenza di calcolo, una riduzione della complessità del cablaggio e la possibilità di aggiornamenti over-the-air continui. Il veicolo diventa così una piattaforma software evolutiva, in grado di migliorare nel tempo attraverso aggiornamenti e nuove funzionalità.

Un altro elemento chiave è l’approccio alla sostenibilità, che non si limita alla propulsione elettrica ma coinvolge l’intero ciclo di vita del prodotto. L’utilizzo di materiali riciclati, come plastiche secondarie e fibre derivanti da PET, si combina con una progettazione orientata alla circolarità, che facilita il recupero e il riutilizzo dei componenti. Anche la produzione segue questa filosofia, con lo stabilimento di Monaco di Baviera destinato a diventare un hub completamente dedicato ai modelli elettrici della Neue Klasse.

La i3 arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Come da tradizione BMW, oltre alla versione integrale dotata di due motori che agiscono su entrambi gli assi, verrà proposta anche nella variante con singolo motore e trazione posteriore. Il merito è della piattaforma Neue Klasse estremamente modulare che, inoltre, permetterà alla Casa bavarese di realizzare ulteriori vetture che vedremo nei prossimi mesi.