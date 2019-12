Bmw i3 Urban Suite, l'hotel su ruote si muove con autista. Al CES 2020, auto elettriche ma senza guida autonoma

LOS ANGELES - Nuove esperienze di mobilità quelle che anno dopo dopo anno si possono scoprire al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas negli stand dei maggiori costruttori automobilistici e sulle strade della ex capitale del gioco, ora indiscussa capitale mondiale delle attività congressuali.

All'edizione 2020, aperta dal 7 a 10 di gennaio, Bmw Group presenterà una nuova e inaspettata declinazione della propria visione di mobilità del futuro. Con i3 Urban Suite - che arriva dopo sette anni di proposte in ambito elettrico - la Casa di Monaco si sposta ancora di più verso l'individualità, da sempre uno dei punti forti della sua produzione di automobili 'convenzionali' e ad alte prestazioni. Per raggiungere questo obiettivo, la i3 standard (modello elettrico più venduto al mondo nel segmento premium) ha subito una trasformazione completa in modo che i suoi interni offrano l'atmosfera rilassata di un hotel boutique. L'obiettivo per questa 'Urban Suite' è quello di creare uno spazio invitante con un alto fattore di benessere in cui trascorrere il tempo che spesso si dilata nei lunghi ingorghi urbani, un luogo ideale dunque per rilassarsi, godere degli intrattenimenti multimediali o concentrarsi sul lavoro in un ambiente silenzioso e 'privato'.

Ciò è stato ottenuto includendo, tra le altre cose, un sedile ampio e confortevole con poggiapiedi - ispirato alla business class degli aerei - e uno schermo che si abbassa dal rivestimento del padiglione. i3 Urban Suite rappresenta un logico passo avanti nell'impegno del Bmw Group nella mobilità sostenibile, grazie al gruppo propulsore a zero emissioni locali, l'attenta selezione dei materiali e i processi di produzione. Anche i tessuti sono 'eco' in quanto ottenuti da materiali riciclati, e si accompagnano a legno certificato e pelle conciata al verde oliva, mentre i tappetini sono realizzati con materiali riciclabili che possono essere reimmessi nel ciclo dei materiali, secondo i principi dell'economia circolare. In occasione del CES una flotta di Bmw i3 convertite in Urban Suites circolerà a Las Vegas, messa a disposizione del pubblico che potrà farsi trasportare con autista verso la destinazione desiderata prenotando il viaggio con una App dedicata.