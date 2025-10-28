Bmw iX3 50 xDrive, anche la ricarica fa un salto nel futuro. La prima Neue Klasse passa dal 10 all'80% in solo 21 minuti
Per la prima arrivata della famiglia Neue Klasse, la iX3 50 xDrive 100% elettrica, l'evoluzione significativa è anche a livello di ricarica. La nuova arrivta di casa Bmw, forte di un powertrain in grado di accettare fino a 400 kW di potenza nelle stazioni HPC, passa dal 10 all'80% della capacità totale della batteria in 21 minuti e recupera l'autonomia per percorrere 372 km in dieci minuti. Lo sportello di ricarica intelligente, posizionato sopra il passaruota posteriore destro, può essere aperto manualmente o automaticamente quando l'auto rileva l'intenzione di ricarica grazie all'IA, che riconosce il percorso verso un punto di ricarica noto; se il cavo non viene collegato, si richiude automaticamente.
In viaggio, invece, con la pianificazione del percorso ottimizzata per la ricarica, il sistema di navigazione Bmw Maps calcola l'itinerario indicando le soste di ricarica. Bmw iX3 50 xDrive introduce anche la ricarica bidirezionale, che consente di utilizzare l'energia immagazzinata nella batteria anche per fonti esterne. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) consente alla nuova Bmw iX3 di diventare un powerbank per alimentare più apparecchi contemporaneamente, cedendo fino a 3,7 kW. Con la funzione Vehicle-to-Home (V2H) la iX3 50 xDrive può divenire un sistema di accumulo energetico domestico per l'energia solare prodotta tramite impianto fotovoltaico. Così, grazie alla connessione intelligente tra wallbox e abitazione, l'energia può essere immagazzinata nella batteria e scaricata in casa, fino ad 11 kW, per alimentare apparecchi elettrici.