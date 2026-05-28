BMW iX3, ecco la seconda versione: trazione posteriore, 235 kW e fino a 637 km di autonomia

Il lancio della BMW iX3 si sta rivelando un autentico successo, ma il ritmo produttivo e delle vendite crescerà sicuramente con l’introduzione della seconda versione che, a fronte di prestazioni e autonomia inferiori, potrà offrire un listino ancora più favorevole senza che il cliente rinunci a nessuna delle tecnologie introdotte e patrimonio di tutti i futuri modelli basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse.

La BMW iX3 40, al contrario della 50 xDrive, ha un solo motore elettrico posteriore EESM (sincrono ad eccitazione senza l’utilizzo di terre rare) che eroga 235 kW e 500 Nm di coppia per una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La batteria ha una capacità di 82,6 kWh e può essere ricaricata fino a 300 kW per un consumo medio di 14,5-17,3 kWh che corrisponde ad un’autonomia compresa tra 534 e 637 km rispetto agli 805 km della 50 a trazione integrale che ha una batteria da 113 kWh ricaricabile a 400 kW.

Anche in questo caso l’architettura elettrica è a 800 Volt che permette di avere potenze elevate di ricarica, in questo caso perfettamente calibrate con la batteria dalla capacità ridotta di circa un quarto. Tutta la gamma iX3 gode inoltre di ulteriori miglioramenti attraverso aggiornamenti software del sistema operativo X che interesseranno anche assistente vocale ad Intelligenza Artificiale rendendolo ancora più naturale e interattivo, grazie anche all’implementazione della versione in tedesco.

Dall’estate il catalogo BMW Individual permetterà a chi ordina una iX3 di scegliere cerchi da 21" M Aerodynamic e 1051 M Jet Black oltre a nove verniciature speciali. Tra queste: le pastello Voodoo Blue e Urban Green, le perlate Orinoco e Twilight Purple, le metallizzate Sepang Bronze, Java Green II, Purple Silk e Malachite Green, ed infine la Grigio Telesto perlata e metallizzata. Tra le nuove opzioni ci sono anche gli interni bicolore Contemporary Agave e i sedili posteriori riscaldati che vengono insieme al pacchetto Innovation.

La nuova versione 40 della iX3 è proposta a listino 67.700 euro, un bel vantaggio rispetto ai 75.300 euro della 50 xDrive da 345 kW a trazione integrale. E non è certo finita qui: potrebbe arrivare una versione con batteria grande ed autonomia da record mentre è sicura la versione M Performance ad alte prestazioni.