Bmw iX3, ad inizio 2026 primo modello della “nuova era”. Al debutto una tecnologia elettrica evoluta

Il listino parte da 69.900 euro e arriva a 76.400 per il top di gamma M Sport Pro. Queste cifre, comunicate da Bmw Italia contestualmente al reveal della inedita iX3 'Neue Klasse' a Monaco, confermano che l'inizio di una nuova era (così la Casa bavarese definisce l'avvio della produzione di questa generazione evoluta) è, dal punto di vista dei vantaggi offerti all'utente, molto vicino. Nuova iX3, che è 100% sarà nelle concessionarie Bmw alla fine del primo trimestre del 2026 pronta ad offrire - sono sempre le parole dell'azienda - «il primo assaggio su strada della nuova era del puro piacere di guidare». Infatti iX3, e la successiva berlina i3 che è stata mostrata in anteprima durante l'evento, non porta solo sulle strade un linguaggio di design completamente rinnovato (pur nel rispetto del Dna della Casa) e una tecnologia elettrica evoluta (è la eDrive di sesta generazione) che permette un'autonomia superiore a 800 km e una potenza di ricarica massima di 400 kW, per soste brevissime alla colonnina.

La “nuova era” è soprattutto rappresentata dalla nuova architettura elettronica e software, che include quattro computer ad alte prestazioni, i cosiddetti 'super cervelli'. Un passo avanti che resta nascosto sotto l'elegante e funzionale carrozzeria ma che rende questo primo modello della Neue Klasse la Bmw più intelligente e meglio equipaggiata per il futuro. Va precisato, parlando di iX3 e di i3 - e dei modelli che seguiranno - che questa gamma, contrariamente a quanto era stato anticipato negli scorsi anni, sarà esclusivamente elettrica. Ma le innovazioni introdotte in termini didesign e tecnologia - precisa Bmw - plasmeranno l'intera gamma di modelli del marchio in futuro, compresi quelli con motori benzina e diesel con l'integrazione in 40 auto nuove e aggiornate entro il 2027. E'il caso della tecnologia di gestione della dinamica di guida e della trasmissione definito Heart of Joy che assicura una maneggevolezza e una precisione senza pari, mentre i sistemi avanzati di guida automatizzata ottimizzano l'interazione simbiotica tra uomo e veicolo. Nelle nuove iX3 (e nella successiva i3) elemento distintivo dell'esperienza digitale è il Panoramic iDrive, che eleva ulteriormente l'intuitività d'uso e l'attenzione al guidatore, caratteristiche a cui Bmw ha sempre attribuito grande importanza.

La prima vettura di serie Neue Klasse sarà prodotta nel nuovo stabilimento del Bmw Group a Debrecen, in Ungheria iniziando dalla variante d iX3 50 xDrive da 345 kW (469 Cv) e trazione integrale elettrica. Secondo i dati provvisori il consumo di energia elettrica combinato è di 17,9 - 15,1 kWh per 100 km e l'autonomia compresa fra 679 e 805 km. Seguiranno altre varianti completamente elettriche, tra cui una iX3 entry-level. Con una lunghezza di 4,782 metrii, 1,895 di larghezza e 1,635 di altezza la nuova iX3 ha le proporzioni tipiche dei 'Sea' di Bmw e nonostante il look imponente e muscoloso l'ottimizzazione aerodinamica ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza (Cd) di 0,24. Nel frontale spiccano i reni Bmw e la calandra che - grazie ai segmenti a Led - creano una firma luminosa che assume il ruolo precedentemente svolto Dale cromature. La disposizione verticale della calandra scolpita richiama la quella della 1600 e della 2002ti degli Anni '60, auto che fecero parte della Neue Klasse del tempo. Anche la parte posteriore ha un look potente e atletica con fari posteriori che rappresentano un'interpretazione orizzontale della caratteristica forma a L di Bmw.

Gli interni sono uno degli elementi in cui si percepisce maggiormente il cambiamento, non solo dal punto di vista del design ma anche della semplificazione, della funzionalità e del confort, il tutto all'insegna di una elettronica 'non invasiva'. iX3 stabilisce nuovi standard in termini di esperienza digitale. L'ampio quadro strumenti fluttuante si collega idealmente con i grandi pannelli porta, creando un effetto avvolgente per i passeggeri. Altra novità rilevante nel cockpit disposto orizzontalmente è il nuovo sistema Bmw Panoramic iDrive, basato sull'Operating System X, anch'esso di nuova concezione. Questo sistema integra display, geometria e design di luci e suoni in un'esperienza olistica, personalizzabile tramite i My Modes.