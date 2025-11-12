BMW iX3: la prima vettura della “Neue Klasse” inaugura una nuova era di sostenibilità per il marchio bavarese

MONACO – Con la nuova iX3, BMW traduce in realtà la propria visione di un approccio improntato alla sostenibilità, trasformando la transizione elettrica in un processo tangibile e misurabile lungo l’intero ciclo di vita della vettura. Primo modello della Neue Klasse, la iX3 segna un punto di svolta non soltanto sul piano tecnologico, ma soprattutto nel modo in cui BMW concepisce la relazione tra innovazione, produzione e responsabilità ambientale. Dalla catena di fornitura alla fase d’uso, passando per una fabbrica progettata per funzionare senza combustibili fossili, ogni dettaglio del progetto riflette una strategia integrata orientata alla riduzione dell’impatto climatico e alla conservazione delle risorse.

Sin dalle prime fasi di sviluppo, il BMW Group ha definito obiettivi di decarbonizzazione misurabili. La iX3 nasce infatti per contribuire direttamente alla riduzione di almeno 40 milioni di tonnellate di CO₂ entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019, nel quadro del percorso che condurrà all’obiettivo Net Zero entro il 2050. Un traguardo che BMW intende raggiungere senza compromessi puntando anche su una trasformazione strutturale che interessa l’intero ecosistema produttivo.

Uno dei dati più significativi riguarda la rapida compensazione dell’impronta di CO₂. Alimentata con il mix energetico europeo, la nuova iX3 50 xDrive supera in efficienza climatica un modello a combustione equivalente dopo soli 21.500 chilometri, che si riducono a 17.500 chilometri nel caso di ricarica esclusiva con energia da fonti rinnovabili. In termini pratici, significa che un cliente può raggiungere il punto di pareggio in termini di emissioni già entro il primo anno di utilizzo.

Anche la catena di fornitura rappresenta uno degli ambiti dove BMW ha investito con maggiore attenzione. Le emissioni complessive di CO₂e nella supply chain della nuova iX3 sono state ridotte del 35% rispetto al modello precedente, grazie all’uso esteso di materiali secondari e di energia rinnovabile nei processi di produzione. Le celle delle batterie di sesta generazione impiegano per il 50% cobalto, litio e nichel di origine riciclata, e la loro produzione, basata su energia verde, ha consentito di tagliare del 42% le emissioni per wattora rispetto alla generazione precedente.

Anche altri componenti riflettono questo impegno: 80% di alluminio secondario nei supporti delle ruote e nei cuscinetti di sterzo, 70% nei cerchi pressofusi e 30% di plastica riciclata di origine marina nel rivestimento del vano motore e del vano portaoggetti anteriore. Questi ultimi utilizzano plastiche post-consumo ottenute da vecchie reti da pesca e funi, sottraendo così materiali potenzialmente inquinanti agli oceani.

La filosofia “Design for Circularity” orienta l’intero sviluppo del modello. Basata sui principi “secondary first”, selezione strategica dei materiali e ottimizzazione dello smontaggio, essa mira a rendere ogni componente facilmente recuperabile e riutilizzabile. Il risultato è che circa un terzo dei materiali complessivi impiegati nella nuova BMW iX3 proviene da fonti secondarie.

Ne è un esempio il rivestimento dei sedili Econeer, proposto nella configurazione interna “Essential”: un tessuto monocomponente, in cui filato, adesivo e feltro sono tutti realizzati in PET riciclato, così da facilitare le operazioni di riciclo a fine vita del veicolo. Lo stesso approccio è stato applicato a elementi strutturali come la console centrale, il quadro strumenti e i rivestimenti del pavimento, in un percorso che punta a ridurre drasticamente gli sprechi e favorire la circolarità dei materiali.

L’efficienza della fase di utilizzo rappresenta un altro pilastro della filosofia BMW EfficientDynamics, che da anni sintetizza la ricerca del massimo rendimento energetico senza rinunciare al piacere di guida. Rispetto alla generazione precedente, la nuova iX3 riduce i consumi del 20% (secondo il ciclo WLTP combinato), grazie a un lavoro approfondito su aerodinamica, resistenza al rotolamento degli pneumatici e ottimizzazione dei consumi elettrici di bordo. L’insieme di queste soluzioni consente di ottenere un miglioramento tangibile sia in termini di autonomia sia di comportamento dinamico, dimostrando come efficienza e prestazioni possano coesistere.

La sostenibilità della nuova iX3 si estende infine alla produzione, affidata al modernissimo impianto BMW Group di Debrecen, in Ungheria. Progettato secondo i principi della BMW iFactory, lo stabilimento è il primo del gruppo a funzionare senza combustibili fossili, utilizzando esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Circa il 25% del fabbisogno energetico annuo è coperto dall’impianto fotovoltaico integrato nel complesso industriale, mentre l’eccedenza viene immagazzinata in un sistema di stoccaggio termico per alimentare, quando necessario, i forni del reparto verniciatura.

Questo modello produttivo consente di limitare l’impronta di CO₂e (anidride carbonica equivalente) della costruzione di una BMW iX3 a soli 0,1 tonnellate, circa due terzi in meno rispetto agli altri stabilimenti del gruppo. È un passo concreto verso una produzione automobilistica a emissioni zero, non solo a livello locale ma come riferimento per l’intera rete globale di BMW.