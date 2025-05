Bmw M2 CS, 530 cv di puro piacere. La compatta svelata a Villa d'Este è ancora più prestazionale

Era stata la misteriosa protagonista, nello scorso weekend, del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este dove un esemplare, con le porte rigorosamente chiuse, aveva fatto la sua apparizione come teaser nei giardini dell'omonimo Grand hotel. Ora Bmw svela nella sua interezza la nuova generazione della M2 CS da 530 Cv, un'auto che alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni e del piacere di guida tra le sportive compatte di fascia alta. Lo fa scrivendo un nuovo capitolo di una storia di successo, iniziata con l'iconica Bmw 2002 turbo e proseguita - con l'ingresso nella grande famiglia delle versioni M - con la Serie 1 M Coupé e con la prima M2, inclusa la prima variante CS, presentata nel 2019. Come la M2 Racing, basata sul telaio della M2 di ultima generazione, la M2 CS sarà prodotta nello stabilimento Bmw Group di San Luis Potosí in Messico e - come è consuetudine per altri modelli in edizione speciale di Bmw M GmbH - in un numero limitato di esemplari. I principali mercati di vendita sono Stati Uniti, Germania e Cina. Il lancio sul mercato (a cominciare da Germania, Stati Uniti e Cina) inizierà alla fine dell'estate con un prezzo che per il mercato tedesco è stato fissato in 115.000 euro.

Basata sulla seconda generazione della M2, la nuova CS migliora ulteriormente il livello delle prestazioni, con 50 Cv in più nell'erogazione del motore ed eguagliando i valori ottenuti dalla M3 Competition Sedan con M xDrive e dalla M4 Competition Coupé con M xDrive. Sotto al cofano della M2 CS è collocato un motore sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo che è derivato da quello della Bmw M4 GT3 EVO da corsa. Sviluppa in questa applicazione ben 530 Cv e a 650 Nm di coppia massima, 50 in più rispetto alla M2 base. Per rendere ancora più rapide le reazioni alle richieste di scatto la mappatura e la risposta dell'acceleratore sono state ottimizzate in tutte le modalità di guida, selezionabili tramite il menu M Setup. Al top resta l'esperienza Racing che offre quelle che Bmw definisce «prestazioni entusiasmanti» e che consolidano la posizione di vertice di questo modello nel segmento delle compatte ad alte prestazioni. La Casa di Monaco enfatizza (correttamente) il fatto che M2 CS è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi (0,2 secondi più veloce rispetto alla M2 standard) ma se il test si esegue con il metodo 1-foot rollout (la prova di accelerazione viene regolata in base alla distanza percorsa dal veicolo prima che vengano attivate le luci di partenza) è di 3,5 secondi.

La velocità massima della nuova edizione speciale CS della Bmw M2, che è dotata di serie dell'M Driver Package, è limitata elettronicamente a 302 km/h. La nuova M2 CS trasmette la potenza disponibile solo alle ruote posteriori - a garanzia di un esaltante comportamento sovrasterzante - tramite un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic di serie che permette di selezionare fra tre modalità di funzionamento della trasmissione. Grazie ad una riprogettazione 'leggera' Bmw M GmbH ha ridotto il peso della M2 CS di circa 30 kg rispetto alla M2 standard. Un risultato ottenuto grazie alla presenza di numerosi componenti esterni e interni realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) e di cerchi in lega leggera forgiati M. Anche il telaio e l'impianto frenante sono stati messi a punto appositamente per la M2 CS.

L'assetto è ribassato di 8 millimetri e prevede una messa a punto specifica per molle, ammortizzatori e sistemi di controllo del telaio. Queste modifiche migliorano significativamente la dinamica di guida in tutti gli scenari, anche in condizioni di guida estremamente impegnative. Infatti, le impostazioni del controllo dinamico della stabilità (DSC) e della modalità dinamica M sono state ottimizzate per soddisfare le esigenze di modalità estreme di guida in pista. Una cura specifica che ha riguardato anche lo sterzo M Servotronic, il differenziale M Sport e l'impianto frenante M Compound con pinze freno rosse, di serie. Come optional viene fornito una impianto frenante carboceramico M anch'esso con pinze freno rosse.