Bmw M2, ecco quella con trazione integrale M xDrive. Scatto più bruciante e guida sportiva in ogni stagione

La gamma della Bmw M2 si amplia con la nuova M2 dotata di trazione integrale M xDrive, che debutta sulla sportiva compatta della casa bavarese. In arrivo sul mercato per fine estate, la M2 con M xDrive è spinta dal motore sei cilindri in linea 480 CV con tecnologia Bmw M TwinPower Turbo accoppiato al cambio M Steptronic con Drivelogic ed offre un utilizzo senza compromessi, a livello di prestazioni, in tutte le quattro le stagioni dell'anno e in qualsiasi condizione meteorologica.

Sfrutta un telaio appositamente sviluppato ed il sistema di trazione integrale M xDrive con frizione multi-disco controllata elettronicamente nel ripartitore di coppia, per una ripartizione della potenza completamente variabile e particolarmente fluida tra i due assi. Nello specifico, le ruote anteriori entrano in azione solo quando quelle posteriori non riescono più a trasferire la potenza a terra. Inoltre, l'Active M Differential distribuisce la trazione in modo completamente variabile tra le ruote posteriori. Attraverso il menu M Setup è possibile configurare il sistema M xDrive e, tra le varie opzioni, c'è quella che consente di selezionare la modalità 2WD con DSC disattivato, mediante il quale la coppia viene inviata solamente alle ruote posteriori per un'esperienza di guida da puristi.

La trazione integrale migliora di 0,3 secondi lo scatto da 0 a 100 km/h che viene coperto in 3,7 secondi, mentre la velocità massima, limitata di 250 km/h, sale a 285 km/h scegliendo, tra gli accessori, il cosiddetto M Driver's Package.