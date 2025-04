BMW M2 Racing, la porta d’accesso al mondo delle competizioni GT

OSCHERSLEBEN – BMW Motorsport ha scelto un palcoscenico d’eccezione, quale la prima gara stagionale del DTM, per svelare la sua nuova creatura: la BMW M2 Racing. Con questo modello, la Casa di Monaco di Baviera rinnova una tradizione che affonda le sue radici nella storia del motorsport, quella di realizzare vetture pensate appositamente per una clientela sportiva e per chi desidera muovere i primi passi nel mondo delle competizioni GT.

La BMW M2 Racing nasce sulla base dell'ultima generazione della M2 stradale. Ne eredita il telaio, solido e bilanciato, oltre alla filosofia progettuale che mette al centro la dinamica di guida. Il lavoro degli ingegneri di BMW M Motorsport, svolto in stretta collaborazione con il reparto di produzione di serie, si è concentrato sulla trasformazione della coupé bavarese in una vera macchina da corsa. Il risultato è una vettura che, pur mantenendo un approccio accessibile e adatto anche a team privati, offre un livello tecnico elevato grazie all'esperienza maturata da BMW nelle competizioni GT a livello mondiale.

A spingere la M2 Racing è un 4 cilindri in linea da 1.998cc, capace di erogare 313 cavalli e 420 Nm di coppia massima. Valori che, insieme a una cura aerodinamica mirata e a una massa di 1.498 kg, consentono alla vettura di superare agilmente i 270 km/h. Tuttavia, la filosofia che ha guidato lo sviluppo della M2 Racing non si limita alla sola prestazione pura. BMW ha voluto creare una macchina intuitiva da guidare, pensata tanto per i piloti esordienti quanto per quelli più esperti alla ricerca di un mezzo capace di offrire emozioni autentiche in pista.

Dal punto di vista tecnico, la M2 Racing è equipaggiata con uno splitter anteriore e, su richiesta, può essere arricchita con un alettone posteriore che incrementa il carico aerodinamico. Gli ammortizzatori, sebbene non regolabili, sono derivati direttamente dalla BMW M4 GT3, mentre il cambio ZF a 7 rapporti è stato appositamente calibrato con un software sviluppato da BMW M Motorsport. A completare il pacchetto, troviamo un differenziale meccanico e un traction control regolabile su 10 livelli, strumenti fondamentali per consentire a chiunque di trovare facilmente il giusto feeling con la vettura.

Nonostante la presentazione ufficiale, la M2 Racing è ancora in fase di sviluppo. BMW sta infatti ultimando i test, partecipando ad alcune gare sull’iconico Nordschleife del Nürburgring, terreno ideale per affinare le doti dinamiche di qualsiasi vettura da corsa. Il contributo dei piloti ufficiali di BMW M Motorsport si è rivelato prezioso in questa fase. Jens Klingmann, in particolare, ha lavorato sul bilanciamento della M2 Racing, concentrandosi sulla gestione degli pneumatici e sulla facilità di guida, aspetti fondamentali per assicurare bassi costi di gestione e massima affidabilità, rendendo così il modello ancora più appetibile per un’ampia gamma di piloti e team.

Franciscus van Meel, CEO di BMW M GmbH, si detto estremamente soddisfatto: «Con la BMW M2 Racing continuiamo orgogliosamente la nostra tradizione. Come i suoi predecessori – la BMW M235i Racing, la BMW M240i Racing e la BMW M2 CS Racing – ridefinirà il segmento delle vetture entry-level. L’auto è accessibile e offre a piloti e team prestazioni senza compromessi, durata e puro piacere di guida. Per BMW M Motorsport sostenere le corse clienti con auto facili da mantenere, efficienti dal punto di vista dei costi ed emozionanti da guidare è una priorità assoluta».

Con un prezzo di listino fissato a 98.000 euro, la BMW M2 Racing sarà distribuita attraverso una rete selezionata di concessionari BMW M Motorsport. Gli ordini apriranno a metà giugno, mentre per vedere queste vetture in azione nei campionati GT o alla celebre 24 Ore del Nürburgring si dovrà attendere il prossimo anno. La M2 Racing si propone così come una nuova porta d’accesso al mondo delle competizioni GT, unendo la tradizione sportiva di BMW con l’ambizione di formare la prossima generazione di piloti.