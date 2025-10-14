Bmw M2 Turbo Design Edition 2026, svelata alla Petit Le Mans la serie speciale. 480 cv e velocità massima di 250 km/h

Bmw ha presentato negli USA la M2 Turbo Design Edition 2026 In occasione della Petit Le Mans 2025, che si è corsa nel weekend, a Road Atlanta, come ultimo appuntamento della stagione IMSA. Si tratta di una versione prodotta in serie limitata che omaggia la 2002 Turbo del 1974-1975: una vettura che è stata capace di fondere prestazioni di alto livello con la fruibilità quotidiana. Realizzata nella livrea Alpine White, la M2 Turbo Design Edition 2026 è impreziosita dalle strisce Motorsport dipinte a mano, e da una grafica nera sul cofano con tanto di scritta turbo a specchio, come sul modello originale.

Questa serie speciale sarà costruita a partire dal mese di gennaio 2026, ed avrà il cambio manuale a 6 marce. Sotto il cofano nasconderà un motore 6 cilindri da 3 litri sovralimentato che eroga 480 CV e le consentirà di scattare da 0 a 96 km/h in 4,1 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, che diventeranno 285 km/h con il pacchetto M Driver's. Il prezzo, negli USA, sarà vicino all'equivalente di 72.000 euro, ai quali dovrà essere aggiunta una cifra di circa 1.000 euro per spese di spedizione e gestione.