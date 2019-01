Bmw, la nuova Serie 3 è ipertecnologica: comandi vocali e gestuali per un salto nel futuro

MILANO - Sono più di quarant'anni che Bmw Serie 3 rappresenta lo stile bavarese nel mondo. Negli anni si è evoluta in varie forme, ma il formato berlina rimane ovviamente quello più richiesto. La nuova generazione della vettura tedesca cresce nelle dimensioni, ma perde chili superflui. Il taglio frontale riprende in toto i diktat del family feeling targato Bmw. Una scelta condivisa con altri modelli, che non intacca il valore sportivo dell'auto.



Un aspetto confermato dalla scelte delle motorizzazioni che, al lancio, saranno solo a quattro cilindri. Il debutto è previsto per marzo 2019. Mese in cui la nuova Bmw Serie 3 sarà disponibile in versione diesel 320d da 190 cv e benzina 330i da 258 cavalli. La gamma si amplierà poco alla volta, annoverando anche una variante vitaminizzata a sei cilindri M340i xDrive e un'altra ibrida plug-in 330e.

Ma il vero passo avanti la berlina bavarese lo offre sul piano multimediale. L'infotainment passa al livello 7.0, ovvero il nuovo sistema operativo di casa Bmw. La configurazione grafica prevede un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, e un display touch che sovrasta la plancia da 10,25 pollici (nella configurazione più ricca). Oltre ad un Head-up Display maggiorato rispetto al passato (disponibile come optional). Il comando a rotella dell’iDrive Touch Controller non è sparito, così come i tasti che richiamano alcuni menù principali tipo quello del navigatore e del telefono. Però presenziano per la prima volta su Serie 3 gli ormai celebri comandi gestuali (sempre optional).

L'aspetto più interessante e innovativo sono i comandi vocali, attivabili senza dover per forza premere un tasto. Basta infatti lanciare il comando “Ok Bmw!”, che la Serie 3 si mette completamente a vostra disposizione. Un po' come avviene per gli smartphone di origine Apple o Android. Un vantaggio quando si guida e non ci si vuole distrarre. Anche perché l'inserimento del comando avviene in modo colloquiale, senza dover seguire delle operazioni standardizzate. La berlina bavarese sarà in vendita a partire da 39.420 euro. Prezzo riferito alla versione320d “base”.