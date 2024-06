Bmw rinnova la X3, elegante “tuttofare” anche per l'uso quotidiano dal DNA sportivo. La Phev ha 90 km zero emission

La nuova Bmw X3 scende in campo come tuttofare per l'uso quotidiano e anche per i viaggi, strizzando l'occhio alla sportività. Il design fa la sua parte, con un nuovo linguaggio che porta in dote alla quarta generazione del veicolo Sports Activity per il segmento premium medio-alto, una presenza esterna molto più accentuata. Altri ingredienti della formula dedicata alla nuova X3 da Bmw sono i materiali di alta qualità, una dotazione di serie molto più generosa, una digitalizzazione avanzata e il nuovo Bmw iDrive con QuickSelect basato sul Bmw Operating System 9, il tutto a vantaggio di un'atmosfera di prestigio dell'abitacolo. La nuova Bmw X3 punta anche su importanti miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni dinamiche con la sua ampia gamma di modelli.

La gamma di propulsori comprende non solo motori a benzina e diesel ad alta efficienza, ma anche un sistema ibrido plug-in di ultima generazione che consente alla nuova X3 30e xDrive di aggiungere un'autonomia elettrica di 81-90 chilometri nel ciclo Wltp. Con un aumento della potenza motrice a 293 kW/398 CV e capacità di prestazioni dinamiche, la nuova Bmw X3 M50 xDrive M Performance punta poi ad aggiungere un altro capitolo alla storia di successo della Bmw X3, iniziata vent'anni anni fa e da allora determinante per la costante crescita di popolarità dei modelli BmwX. Il modello di punta, la nuova Bmw X3 M50 xDrive, è dotato del più potente motore a benzina a sei cilindri in linea mai montato su un modello M Performance.

L'unità M TwinPower Turbo da 3,0 litri è collegata alla tecnologia mild hybrid da 48V. La sua potenza massima di 293 kW/398 CV viene convogliata sulla strada attraverso un cambio Steptronic Sport a otto rapporti e la trazione integrale intelligente Bmw xDrive. Il potente propulsore si combina con la tecnologia del telaio su misura per offrire una miscela di agilità, dinamismo e precisione di guida. Le sospensioni M Sport con sterzo sportivo variabile, i freni M Sport, i cerchi in lega leggera M da 20 pollici e il differenziale M Sport integrato nell'asse posteriore sono di serie. È inoltre possibile optare per le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico. Le caratteristiche di design specifiche di M, la griglia a doppio rene M con barre orizzontali e illuminazione del contorno Bmw Iconic Glow e il quartetto di terminali di scarico servono inoltre a sottolineare lo status del modello Bmw M come versione più potente di X3.

La nuova arrivata in casa Bmw sarà costruita negli stabilimenti del Bmw Group di Spartanburg (USA) e di Rosslyn (Sudafrica) utilizzando un processo produttivo incentrato sulla conservazione delle risorse e sulla circolarità. Il lancio sul mercato avverrà in Europa e negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2024, per poi proseguire in numerosi altri mercati a partire da gennaio 2025.