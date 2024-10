BMW Serie 2 Gran Coupé, la berlina bavarese si rinnova nel design e nella tecnologia portando anche l’ibrido

Dopo aver svelato la nuova Serie 1, BMW ha tolto i veli anche alla Serie 2 Gran Coupé. Condividendo la medesima base tecnica, la berlina tedesca attinge molto dalla compatta bavarese adottando un design aggiornato pur mantenendo inalterato il suo carattere sportivo. Non solo, la Serie 2 condivide anche la tecnologia di bordo e, soprattutto, le nuove motorizzazioni sia diesel che benzina.

Il restyling della BMW Serie 2 Gran Coupé segue il percorso già tracciato dalla nuova Serie 1, con cui condivide gran parte degli elementi stilistici. Ad esempio il frontale che presenta la caratteristica calandra a doppio rene, ora più grande e con una forma esagonale al cui interno troviamo i listelli disposti in orizzontale. Non mancano i nuovi fari a matrice di LED che donano una firma luminosa affilata e sottile.

Il design della fiancata resta fedele alle linee dinamiche e filanti della generazione precedente, con dimensioni quasi invariate: 4,55 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,44 metri di altezza. Il posteriore è stato rivisitato con gruppi ottici più grandi e posizionati più in alto, un diffusore dalle linee aggressive e, sulla sportiva M235, un sottile spoiler sul portellone e quattro terminali di scarico. Questi dettagli conferiscono al modello un aspetto ancora più sportivo e deciso.

Gli interni della Serie 2 Gran Coupé 2025 offrono un'esperienza di guida tecnologicamente avanzata. Il BMW Curved Display, che combina un quadro strumenti digitale da 10,25” con un touchscreen da 10,7” per l'infotainment, rappresenta il punto cardine della plancia, visto che sono stati eliminati quasi del tutto i comandi fisici a favore di un'interfaccia touch gestita dal BMW Operating System 9. Alcuni tasti sono rimasti sul volante e sul tunnel centrale, mantenendo praticità e funzionalità.

I sedili, disponibili con regolazione elettrica e riscaldamento, sono realizzati in materiali riciclati e pelle vegana. Volendo si può optare per la variante M più sportivi e contenitivi, per una sensazione di guida sportiva e ancora più coinvolgente. Sfruttando un passo di 2,67 metri, lo spazio a bordo è adeguato per cinque adulti, con un bagagliaio da 430 litri, che scende a 360 litri per le versioni mild hybrid.

La gamma motori della BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 include diverse opzioni, sia benzina che diesel, tra cui anche le varianti elettrificate. La versione d’ingresso è la 218d, alimentata da un motore turbodiesel 2.0 quattro cilindri da 150 CV e 360 Nm di coppia, in grado di assicurare consumi che oscillano tra 4,6 e 5,0 l/100 km. La 220d mild hybrid combina lo stesso motore con un sistema ibrido leggero, aumentando la potenza a 163 CV e 400 Nm di coppia, con un consumo ridotto tra i 4,2 e i 4,6 l/100 km.

Sul fronte benzina, la 220 è dotata di un motore a tre cilindri da 1.5 litri con tecnologia mild hybrid a 48V, che eroga una potenza combinata di 170 CV e 280 Nm di coppia, per un consumo compreso tra 5,2 e 5,7 l/100 km. Al top della gamma troviamo la M235 xDrive, equipaggiata con un motore 2.0 turbo quattro cilindri da 300 CV e 400 Nm di coppia. Questa versione, non elettrificata, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h, con consumi che si attestano tra 7,5 e 8,2 l/100 km.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a doppia frizione Steptronic a sette rapporti che agisce sulle ruote anteriori. Solamente la più performante M235 adotta la trazione integrale xDrive. A tal proposito per esaltare ulteriormente la dinamica di guida, BMW offre i pacchetti M Sport e M Sport Pro, che includono sospensioni sportive, freni potenziati e cerchi in lega leggera da 19“.

La BMW Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile nelle concessionarie europee a partire da marzo 2025. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati annunciati, si prevede che saranno in linea con quelli del modello attuale.