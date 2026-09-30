Bmw Serie 3, la nuova generazione debutta anche in versione elettrica. La i3 50 xDrive ha 469 cv e 645 Nm

La nuova genrazione della Serie 3 di Bmw si presenta in scena introducendo per la prima volta una versione completamente elettrica, sviluppata sulla base della piattaforma Neue Klasse e affianca, al debutto, le versioni con motore a combustione. Nel corso del 2027 è poi previsto l'arrivo di una variante plug-in hybrid. La gamma elettrica comprende inizialmente due versioni, entrambe con un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore. La i3 50 xDrive dispone di una potenza complessiva di 469 Cv e 645 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e utilizza una batteria da 108,7 kWh, con un'autonomia massima dichiarata di 912 km nel ciclo Wltp. La potenza di ricarica in corrente continua arriva a 400 kW e consente, secondo BMW, di recuperare in dieci minuti energia sufficiente per percorrere fino a 423 km. La i3 40 xDrive eroga invece 374 Cv e utilizza una batteria da 82,8 kWh, con un'autonomia massima dichiarata di 710 km. Per il 2027 è inoltre prevista una i3 M60 xDrive, destinata a rappresentare la versione M Performance della gamma elettrica.

Sul fronte dei motori a combustione, al vertice della gamma si colloca la M350 xDrive, equipaggiata con un sei cilindri in linea benzina da 3,0 litri e sistema mild hybrid a 48 Volt. La potenza massima è di 443 Cv, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Al lancio sono previste anche due versioni benzina a quattro cilindri, tutte dotate di tecnologia Bmw TwinPower Turbo. La nuova Serie 3 adotta il linguaggio stilistico della Neue Klasse, con una carrozzeria caratterizzata da passo lungo, sbalzi ridotti, superfici più nette e maniglie delle porte integrate nella carrozzeria.

Il frontale interpreta in una nuova forma il doppio rene e i doppi proiettori, mentre per i modelli M Performance sono disponibili le nuove M Yellow Lights. All'interno debutta il sistema BmwPanoramic iDrive, composto da Panoramic Vision, 3D Head-Up Display, Central Display e dal nuovo volante multifunzione. Lo schermo centrale misura 17,9 pollici. La gestione delle funzioni combina comandi touch, aptici e vocali e integra il Bmw Intelligent Personal Assistant con la tecnologia AI Amazon Alexa+. Sul piano della dinamica di guida, la i3 utilizza il computer ad alte prestazioni Heart of Joy, che integra in un'unica centralina le funzioni di propulsione e dinamica.

La M350 xDrive dispone invece della funzione Drift Moment, che consente di trasferire la potenza alle sole ruote posteriori per effettuare derapate controllate. La nuova Serie 3 introduce inoltre sistemi di assistenza alla guida di livello SAE 2. Tra questi il Motorway Assistant, che permette la guida senza mani fino a 130 km/h in 21 Paesi, mentre dal 2027 sono previste ulteriori funzioni per la guida parzialmente automatizzata in ambito urbano. La Bmw i3 sarà prodotta nello stabilimento di Monaco, mentre le versioni con motore a combustione saranno costruite a Dingolfing. I principali componenti dei sistemi di propulsione saranno prodotti a Steyr, in Austria, mentre le batterie ad alto voltaggio arriveranno dal nuovo stabilimento Bmw di Irlbach-Straßkirchen, in Baviera.