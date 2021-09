Bmw Serie 4 Cabrio, l'evoluzione con due benzina e un super-diesel. Spicca la M440d con il 6 cilindri a gasolio da 700 Nm

MONACO - Parallelamente al lancio in questo autunno delle inedite full electric iX e i4, Bmw introduce ulteriore elementi di sviluppo mirato anche nella gamma dei modelli con motorizzazioni tradizionali. La famiglia della Bmw Serie 4 Cabrio sarà ad esempio ampliata con tre nuove varianti a partire dal novembre 2021. Arrivano due ulteriori versioni M e un’altra Serie 4 Cabrio a trazione integrale, per arricchire ulteriormente la combinazione tra prestazioni sportive e piacere di guida all’aria aperta. Debutta nuova Bmw M 440i Cabrio con motore a benzina 6 cilindri in linea da 374 Cv che - grazie alla tecnologia Mild Hybrid (Mhev) da 48 Volt - assicura un elevato piacere di guida assieme a una interessante riduzione delle emissioni.

Sono presenti anche un cambio sportivo Steptronic a 8 rapporti e un differenziale sportivo M che contribuiscono, quando il pilota lo desidera, a una dinamica emozionante e sempre sicura. Tutto ciò si riflette, tra le altre cose, in un’accelerazione da 0 a 100 km/h che si realizza in 5,2 secondi. La seconda variante M della Serie 4 Cabrio - la M440d xDrive Cabrio - fa invece affidamento su un moderno motore diesel a 6 cilindri in linea, accoppiato con il sistema e di trazione integrale intelligente xDrive. In questo caso la potenza massima è di 340 Cv, ma ciò che entusiasma di più gli appassionati della guida sportiva è la coppia massima di 700 Nm, resa ancora più fruibile dalla tecnologia Mild Hybrid (Mhev) a 48 Volt.

La nuova Bmw M440d xDrive Cabrio impressiona per il consumo di carburante combinato di 6,6 - 6,0 l/100 km secondo WLTP ma anche per lo sprint impressionante: bastano 5,0 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. Anche un cambio sportivo Steptronic a 8 rapporti e un differenziale sportivo M sono di serie. La gamma della Serie 4 Cabrio viene ampliata infine con la nuova Bmw 430i xDrive Cabrio che monta un 4 cilindri a benzina a da 245 Cv, completato da cambio Steptronic a 8 rapporti e trazione integrale intelligente. Questo modello accelera da zero a 100 km/h in 6,3 secondi.