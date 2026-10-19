Bmw Serie 7 fa da ponte verso il futuro. Tecnologia e artigianalità sono il manifesto del lusso progressivo

Dopo la presentazione mondiale avvenuta nello scorso aprile e la successiva passerella al Festival di Cannes, la nuova generazione della Bmw Serie 7 - l'ammiraglia della Casa di Monaco - sta per arrivare in Italia. La produzione della versione mild-hybrid benzina 740 xDrive è stata infatti avviata nel terzo trimestre nello stabilimento tedesco di Dingolfing. Per gli altri propulsori termici 750e xDrive (plug-in hybrid), 740d xDrive (diesel) e quelli elettrici M760e xDrive e i7 M70 l'avvio delle linee avverrà dal prossimo primo novembre.

La nuova Serie 7 - che può già essere configurata formalizzando l'acquisto presso la rete dei concessionari ufficiali Bmw in Italia con prezzi che partono da 129.870 euro - va considerata come un vero 'manifesto del lusso progressivo', una vera rivoluzione del concetto di ammiraglia in chiave attuale ed eco-compatibile. Bmw Serie 7 dimostra che oggi, il vero lusso può risiedere nella fusione della più avanzata tecnologia digitale (trasferita in questo ambito dalla Neue Klasse) con la maestria artigianale e la ricerca della perfezione funzionale.

Questa generazione di Serie 7 (modello nato nel 1977) fa da ponte verso il futuro del marchio, mutuando architetture software ed elettroniche avanzate.E' il caso del Panoramic iDrive che fa compiere un balzo in avanti al cruscotto tradizionale. Le informazioni chiave non sono più confinate in un display classico, ma sono visibili lungo tutta la larghezza alla base del parabrezza per mantenere così lo sguardo sulla strada, Che dire poi del Theatre Screen che permette ai passeggeri posteriori di viaggiare in un'esperienza da cinema o teatro in prima fila.

Un display enorme panoramico da 31,3 pollici in formato 32:9 con risoluzione 8K discende su comando dal rivestimento del cielo, accompagnato (per ottenere la corretta luminosità) dalla chiusura delle tendine laterali. Il sistema è Integrato con Amazon Fire TV e supportato dal sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround, trasforma l'auto in una sala cinematografica privata e semovente. Ma anche in un'interfaccia per esperienze uniche nelle videoconferenze che possono essere gestite in viaggio.

Altra unicità di Serie 7 - che ne fa una vera ammiraglia - è il sistema di gestione sensoriale che prevede la presenza di due specifici touchscreen nei braccioli posteriori e la gestione Intelligenti delle portiere. Avvicinandosi all'auto, le portiere anteriori e posteriori - una volta riconosciuta la persona - si aprono da sole grazie a sensori radar che calcolano gli ostacoli. Per chiuderle, basta premere un pulsante sulla plancia o il pedale del freno.

Attraverso i Touch Command Integrati nelle maniglie delle portiere posteriori i passeggeri possono controllare i sedili reclinabili in modalità Executive Lounge, regolare il clima, gestire le tendine parasole e configurare l'illuminazione d'ambiente. Infine l'Interaction Bar, che è un elemento di Serie 7 funzionale e stilisticamente unico. Si tratta di una barra di cristallo sfaccettata che si estende per tutta la larghezza della plancia: ospita comandi touch invisibili e cambia colore in base alla modalità di guida o a eventi specifici, come una chiamata in arrivo o una situazione di pericolo nell'aprire una portiera.

Oltre ai citati cristalli, Bmw Serie 7 si distingue per la presenza di rivestimenti in lana cashmere e altre finiture sartoriali, nel rispetto della concezione che se la tecnologia stupisce l'intelletto, è l'artigianato a parlare ai sensi. I fari anteriori Iconic Glow - ad esempio - non sono semplici Led ma ospitano cristalli Swarovski sfaccettati che riflettono la luce in modo unico, creando un effetto scenografico anche a vettura ferma. E questi 'segni' di brillantezza si ritrovano all'interno, dove il selettore del cambio e il controller dell'iDrive sono realizzati in puro vetro cristallino. Rompendo il dogma della “pelle a tutti i costi” nelle auto di lusso, Bmw ha introdotto nel programma Individual rivestimenti in pelle Merino combinata con Lana cashmere. Questo tessuto, incredibilmente soffice e termoregolatore, offre sensazioni ed accoglienza che la pelle non può replicare.