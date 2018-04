BMW Serie 8, collaudi finali per la super coupé con motore V8 da 530 cv

MONACO - Tutto pronto per la nuova BMW Serie 8 che sta terminando i collaudi sulle strade del Galles, dopo aver calcato quelle in altre parte del mondo come i ghiacci di Arjeplog, in Svezia e le piste di Miramas, nel Sud della Francia, e la Nordschleife del Nürburgring secondo un capitolato di prove volto a verificare e a mettere a punto ogni particolare. Al vaglio dei tecnici tedeschi ora c’è la versione Coupé a 2 porte, ma si sa già che ci sarà anche la a 4 porte, le cui forme definitive sono state già svelate con la Concept M8 Gran Coupé presentata all’ultimo Salone di Ginevra.

Il ritorno alle corse e a Le Mans. Nel frattempo, la Serie 8 in realtà è già in pista, poiché la GTE è stata già iscritta ai campionati di durata: all’americano Imsa e al WEC. Nel primo caso, è ancora alla ricerca della vittoria e ha già conquistato una pole position di categoria in occasione della 12 Ore di Sebring, nel secondo caso debutterà sabato 5 maggio prossimo alla 6 Ore di Spa-Francorchamps e il 16 giugno prossimo segnerà il ritorno della casa di Monaco alla 24 Ore di Le Mans dove ha trionfato nella classifica generale una sola volta, nel 1999 con la V12 LMR, realizzata insieme alla Williams e guidata a Joachim Winklehock, Yannick Dalmas e Pierluigi Martini che, in quell’occasione, portò la vettura fino alla bandiera scacchi. La BMW ha partecipato l’ultima volta nel 2011 con una M3 GT2, conquistando la pole di classe e il 3° posto in gara, e con il motore V8 3.6 realizzato insieme con la Judd che equipaggiava alcuni prototipi LMP2.

Trazione e sterzo integrali. La versione al vaglio dei tecnici è la M850i xDrive, provvista di un nuovo motore V8 biturbo da 530 cavalli e 750 Nm di coppia già da 1.800 giri/min. Il cambio è automatico-sequenziale a 8 rapporti, la trazione è integrale con il differenziale posteriore autobloccante, inoltre ha le 4 ruote sterzanti e l’assetto è governato totalmente dall’elettronica, non solo per lo smorzamento degli ammortizzatori, ma anche attraverso le barre antirollio attive. L’obiettivo è offrire il meglio sia per il comfort, sia per la guida sportiva, in particolare quando si selezionano le modalità Sport e Sport+ e, all’unisono, meccanica e telaio adattano la propria risposta.

Il gran ritorno dopo 19 anni. La BMW Serie 8 sarà commercializzata nella seconda metà del 2018 e sarà un ritorno. C’è stato già infatti all’interno dei listini della casa di Monaco un modello con questo nome (sigla di progetto E31) e queste caratteristiche tra il 1989 e il 1999, ma solo con carrozzeria a 2 porte. Tra le sue particolarità c’erano i fari a scomparsa, la finestratura laterale priva del montante centrale e i motori V8 e V12. Successivamente arriveranno la già citata versione a 4 porte e altre versioni tra cui, sicuramente, la M8 che ha nel mirino le AMG Mercedes GT e GT4 e la Porsche Panamera Turbo S.