Bmw, la X1 tutta nuova è anche full-electric con la variante iX1. Autonomia fino a 440 km

MONACO - La terza generazione è per la X1 un'autentica rivoluzione. Il modello Bmw di maggior successo in Europa (2,7 milioni le unità consegnate dal 2009) propone infatti la variante a emissioni zero iX1 cui spetta la mission di "convertire" alla nuova frontiera gli elettro-scettici. Formula compatta e versatilità da vero Suv, all'insegna della sostenibilità: è questa la ricetta su cui punta la Casa bavarese.

Sulla stessa linea del rinnovato stabilimento di Regensburg nascono le versioni termiche e quella full-electric (due motori elettrici e trazione integrale xDrive) che rappresenta la novità più tecnologica e interpreta al top la transizione ecologica del marchio. La gamma offre motorizzazioni per ogni esigenza: benzina e Diesel, mild Hybrid e Plug-in, oltre alla seduzione iX1. Troviamo propulsori a 3 e 4 cilindri a benzina da 136 e 218 Cv (mild hybrid 48 V con motore elettrico integrato nella trasmissione Steptronic), 4 cilindri Diesel da 150 e 211 Cv (mild hybrid) e il sistema Plug-in che sulla xDrive 25e sviluppa 245 Cv e sulla 30e 326 Cv.

Tutta nuova la X1 che arriverà in concessionaria a ottobre, ma è già ordinabile. Un po' più grande della precedente serie con 4,5 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,64 di altezza (bagagliaio da 490 a 1.495 litri), molto più ricca e dal look decisamente sportivo, specie negli allestimenti xLine e M Sport Package. Il frontale interpreta il nuovo linguaggio stilistico del marchio, è caratterizzato dalla calandra a doppio rene con a fianco i sottili Led a virgola che incorniciano i proiettori, dietro spiccano i gruppi ottici tridimensionali. Prezzi da 39.700 euro per le versioni a benzina (18i), da 41.700 per le Diesel (18d), da 49.900 per le ibride plug-in (25e).

La iX1 xDrive 30 full electric, che partirà da 57.200 euro, può davvero rappresentare una svolta. In 5,6" scatta da 0 a 100 km l'ora e si gestiscono facilmente i 313 cavalli (con 494 Nm di coppia) che eroga il motopropulsore, brillantissimo anche grazie all'efficacia dell'effetto-boost temporaneo quando si schiaccia a fondo. In modalità sport la guida è particolarmente divertente. Il pacco batterie utilizza, come la i7, la quinta generazione della tecnologia eDrive e il software consente ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, mentre in corrente continua sono utilizzabili colonnine fino a 130 kW recuperando l'80% dell'energia in 29 minuti. La velocità massima è di 180 km/h, il consumo medio dichiarato spazia da 17,3 a 18,4 kWh per 100 km con autonomia variabile tra i 414 e i 440 km.

La iX1 si differenzia nel look per qualche dettaglio, come gli inserti blu nei paraurti, nelle modanature laterali e nella calandra. L'abitacolo (come per l'intera gamma) è minimal-tech, con un tunnel "sospeso" e una plancia dominata dal display curvo che diventa un maxi-tablet orizzontale: sfrutta il software iDrive 8 abbinando il quadro strumenti da 10,25" allo schermo dell'infotainment da 10,7" e integrando tutti i comandi.

Prezioso l'Head-up display che proietta sul parabrezza tutte le informazioni primarie. Disponibili tutti i sistemi di assistenza per il livello 2 di guida autonoma, compreso il parcheggio automatico. Selezionando la B sul selettore del cambio si può sfruttare l'effetto e-pedal: lasciando l'acceleratore si arriva a bloccare l'auto senza dover utilizzare il freno.