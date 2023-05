BMW XM: lusso e personalità ad alte prestazioni. Porta al debutto il sistema M-Hybrid da 653 cv e 90 km in solo elettrico

Dopo il debutto dello scorso settembre, la BMW XM arriva in Europa entrando dalla porta principale per sfidare la concorrenza rappresentata dai marchi italiani, britannici e dai connazionali tedeschi. Polarizza gli sguardi dei passanti con il suo stile moderno e accattivante, abbinato a prestazioni in grado di riflettere pienamente la raffinatezza tecnica e meccanica raggiunta da BMW Motorsport in 50 anni di competizioni. È il primo progetto sviluppato ex-novo dal reparto sportivo M fondato nel 1972, escludendo i 450 esemplari dell'indimenticabile M1 del 1978. La XM porta al debutto il sistema M-Hybrid da 653 Cv e 90 km di percorrenza massima. Credenziali capaci di stimolare una risposta positiva nei preordini ricevuti dalla casa bavarese, concentrati come previsto nei mercati americani e asiatici, ma anche la risposta europea è stata superiore alle aspettative.

Esterni e interni. BMW XM sfoggia uno stile moderno e aggressivo, eletto come nuovo percorso stilistico per le vetture del reparto Motorsport che arriveranno nel prossimo futuro. La presenza su strada è garantita da dimensioni importanti, è lungo 5.110 mm con passo superiore ai 3 metri, esaltate dal muso a sviluppo verticale caratterizzato dall’interpretazione più recente del doppio rene BMW. A seconda delle tinte della carrozzeria può essere retroilluminato o incorniciato da una banda luminosa a Led. Separa i gruppi ottici sviluppati su due livelli, ben integrati nel paraurti anteriore con prese d’aria laterali volte ad ottimizzare i flussi verso le ruote. Enormi, considerando che possono oscillare dai 21” (di serie) fino alle misure opzionali da 22 e 23 pollici. Caratterizzano la fiancata assieme alla banda laterale che incornicia la superfice vetrata, rimarcando una linea di cintura molto alta. Più pulito il retro, dove spiccano i quattro terminali di scarico esagonali disposti in verticale. A differenza della carrozzeria, il layout dell’abitacolo è perfettamente allineato all’alto di gamma BMW. La plancia ospita il doppio display da 12,3 e 14,9 pollici, rispettivamente dedicati al quadro strumenti, e al sistema d'infotainment Bmw 8. Lo spazio a bordo è paragonabile a quello di una lussuosa lounge adatta ad ospitare comodamente anche adulti molto alti di statura. Elevata anche la capacità del bagagliaio, compresa tra 527 e 1820 litri.

Powertrain e assetto. Cuore pulsante di Bmw XM è il debuttante sistema propulsivo ibrido plug-in M-Hybrid, composto dal motore V8 TwinTurbo 4,4 litri da 489 Cv e da un motore elettrico da 190 Cv, per una potenza complessiva di 653 Cv e 800 Nm di coppia scaricata a terra dalla trazione integrale xDrive M. Predilige la trazione posteriore, in particolar modo utilizzando la modalità di guida 4WD Sport. Su sabbia o sterrato è possibile utilizzare il programma di marcia Sand 4WD per sfruttare il lavoro del differenziale sportivo posteriore completamente variabile. La batteria da 25,7 kWh garantisce fino a 88 km di percorrenza in elettrico, alla velocità massima di 140 km/h. L'assetto poggia su un assale anteriore a doppio braccio oscillante e posteriore a cinque bracci con taratura specifica. Le sospensioni adattive M Professional, presenti di serie, includono ammortizzatori a controllo elettronico con sistema di compensazione del rollio e sterzo integrale.

Come va. La sostenibile leggerezza di un maxi Suv che supera i 5 metri di lunghezza per 2,7 tonnellate di stazza. È il paradosso che si materializza dopo aver percorso pochi km a bordo di BMW XM, inaspettatamente agile e maneggevole anche in città. In modalità ibrida, l’alternanza tra termico ed elettrico viene gestita in modo efficace dall’elettronica, per una guida confortevole in ambiente urbano, ma molto coinvolgente tra le curve. La sinergia tra il V8 e l'unità garantisce una risposta istantanea alla pressione del gas, con la progressione gestita rapidamente dal cambio M Steptronic a otto rapporti fino alla zona rossa del contagiri. A dispetto degli ingombri, sorprende la precisione tra le curve offerta dallo sterzo integrale, favorito dalla capacità dell’assetto di azzerare, o quasi, il rollio. Nei trasferimenti di carico la XM trova facilmente l’appoggio sui cerchi da 22'', anche se a regalare fiducia al guidatore sono le reazioni, sempre neutre e prevedibili. Senza dimenticare la frenata, incisiva quanto basta per contenere il peso elevato e assolutamente adeguata alle prestazioni di una supercar. Non a caso, BMW XM proverà a competere con i modelli rialzati proposti dai brand che hanno plasmato la loro storia e reputazione con le auto da corsa, come Ferrari, Porsche, Aston Martin e Lamborghini. Il prezzo di Bmw XM parte da 181.500 euro.