Brabham BT62R, dalla pista alla strada. La supercar modificata nell'aerodinamica ha 700 cv

LONDRA - Una supercar pensata per la pista, arriva sulla strada con la Brabham BT62R. La versione 'street legal' del bolide nato per superare i record in pista, con i suoi 700 CV è infatti ora realtà, ma solamente nel Regno Unito dove sarà possibile guidarla direttamente dal cancello della casa produttrice, salvo aver prima saldato un conto da 150mila sterline. L'originale BT62 è progettata come una delle auto da pista più aggressive che si possa acquistare, quindi non è una sorpresa la lista di aggiornamenti trovati sul BT62R che si estende ad ogni sezione dell'auto. Oltre alla dotazione da pista, gli occupanti della versione R potranno contare anche su aria condizionata, sedili aggiornati, isolamento acustico aggiuntivo, un parabrezza riscaldato e uno scarico più silenzioso.

Per rendere questa supercar adatta anche per viaggiare su strada, in casa Brabham hanno dovuto rivedere anche l'aerodinamica in senso meno aggressivo, così come le gomme slick per solo pista sono ora sostituite dalle Goodyear Eagle F1. Brabham non è però intervenuta troppo sulla sostanza del motore, il V8 aspirato da 5.4 litri, che garantisce ancora i suoi 700 CV . E mentre sia il motore che la trasmissione sequenziale a sei marce sono rimappati e riadattati per essere più adatti all'uso stradale, Brabham dice che una volta usciti dalla corsia dei box e giunti su un percorso stradale, guidare il BT62R dovrebbe fornire essenzialmente la stessa esperienza del BT62 normale.

Questo potrebbe essere particolarmente vero se si optasse per il Track Pack, ovvero un set separato di splitter, ali ed effetti aerodinamici che possono trasformare la BT62R nella copia gemella aerodinamica della BT62 da pista. C'è poi anche un pacchetto Celebration Series che commemora ciascuna delle 35 vittorie individuali di Brabham in Formula 1 nel corso della storia, aggiungendo dettagli come 18 carati d'oro in finiture varie interne e tappezzeria unica per ogni singola auto. All'esterno, tutte le Celebration Series hanno una livrea ispirata alle Brabham F1 vincenti.