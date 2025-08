Brabus 1000, la coupé ibrida e integrale su base Mercedes da 1000 cv. Deriva dall'AMG GT 63 S E Performance

L'ultima nata in casa Brabus, denominata molto semplicemente Brabus 1000, per richiamare la potenza di cui è capace, si basa sulla Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Esteticamente presenta elementi aerodinamici dedicati, tra cui spiccano il diffusore e lo spoiler posteriore, mentre i cerchi Brabus Monoblock Z da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore sono specifici. Spariscono i loghi Mercedes lasciando spazio a quelli Brabus, anche all'interno, dove viene enfatizzato il contrasto tra il nero della selleria in pelle e del carbonio con i tanti elementi di colore rosso che interessano la plancia, il volante, le bocchette d'areazione, i pannelli porta, i sedili e persino i tappetini.

Attraverso il sistema di trazione integrale 4MATIC+ ed il cambio a nove rapporti, questa sportiva consente di scaricare a terra 1000 CV di potenza e 1820 Nm di coppia massima erogati dalla power unit ibrida in cui il V8 biturbo è passato da 3.982 cc a 4.407 cc mentre la componente elettrica è rimasta invariata. Non manca un impianto di scarico specifico, per enfatizzarne il sound. Le prestazioni dichiarate dal costruttore indicano uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,6 secondi ed una progressione da 0 a 300 km/h che avviene in 23,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 320 km/h. Il costo di questa supercar dai contenuti estremi, in Germania, è di 445.900 euro iva esclusa.