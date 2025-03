Bugatti Bolide scende in pista al Paul Ricard. I proprietari si allenano con una 911 GT3 prima di provare il “missile”

Chi vorrebbe mettersi al volante di una supercar in un circuito emozionante alzi la mano. Per quattro facoltosi proprietari della Bugatti Bolide, il desiderio si è trasformato in realtà durante l’esclusivo evento “Feeling The Track" organizzato dalla casa automobilistica francese presso il celebre Circuit Paul Ricard.

Bugatti ha consentito ai suoi fortunati proprietari di sperimentare, in sicurezza, per la prima volta, le qualità dinamiche dell'ultima vettura con il W16 pensata espressamente per la guida e forte di tutti i dispositivi di sicurezza che rispecchiano le normative FIA per le auto da gara.

Spinta da un motore da 8 litri capace di erogare ben 1.600 CV, la Bugatti Bolide è un'auto che necessita di una certa predisposizione alla guida in pista, per questo i 4 proprietari presenti all'evento hanno svolto una sessione di guida nella mattinata al volante di un'altra vettura specialistica, ma meno potente, nello specifico una Porsche 911 GT3 RS, prima di salire sulla propria Bolide.

Nell'occasione, i piloti ufficiali del brand transalpino, Bruno Spengler ed Andy Wallace, hanno fornito tutto il supporto ai clienti per migliorare le loro performance dinamiche, consentendogli di abbassare i tempi sul giro, per esplorare il limite di un'auto dalle prestazioni di riferimento considerato il peso di appena 1.450 kg. Una vettura prodotta in appena 40 esemplari dal costo di 4 milioni di euro l'uno.