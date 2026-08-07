Bugatti Destrier, la one-off da 1.600 cv derivata dalla Bolide sarà presentata alla Monterey Car Week

Sarà presentata nel corso della Monterey Car Week, che terminerà con il concorso d'eleganza di Pebble Beach, la Bugatti Destrier, terza one-off del programma Solitaire dell'atelier di Molsheim. La sua denominazione richiama il cavallo medievale più robusto e pregiato destinato ai cavalieri, mentre la sua missione è quella di trasformare con eleganza un modello destinato alla pista come la Bolide. Priva di alettoni, alta appena 1 metro, ma con cerchi da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore, che prendono il posto di quelli da 18 pollici della Bolide e si contrappongono ai volumi puri della carrozzeria, la Destrier appare scultorea.

La fiancata viene enfatizzata dalla linea a C cromata che riprende, senza soluzione di continuità, gli elementi cromati sul frontale, mentre la calandra è più ampia in confronto a quella della Bolide e si inserisce in un frontale più sobrio. La vista posteriore sfoggia un alettone integrato ed i quattro scarichi centrali. La livrea Sapphire Celeste multistrato è stata creata esclusivamente per questa vettura e presenta una brillantezza ispirata ai diamanti per esaltare al massimo la forma scultorea della carrozzeria.

L'abitacolo della Destrier, invece, si discosta notevolmente da quello essenziale della Bolide, ed è rifinito con pelle, nubuk e con un tessuto a maglia 3D. Gli elementi cromati richiamano quelli della carrozzeria. Caratteristico il volante che ricorda quello di un'auto da competizione mediante le due porzioni laterali con le impugnature e l'assenza della corona tradizionale. La strumentazione riprende quella di un'auto da corsa mediante un display sviluppato in larghezza e situato di fronte al posto guida, appena al di sopra del volante, mentre le bocchette d'areazione hanno un design che richiama quello dei terminali di scarico.

Realizzata partendo dalla monoscocca in fibra di carbonio della Bolide, la Destrier è spinta dal propulsore W16 giunto al culmine del suo sviluppo, ovvero quello da 8 litri con quattro turbocompressori della Bolide, che eroga 1.600 CV.