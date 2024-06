Bugatti svela il nuovo gioiello, ecco Tourbillon: l'ibrida da 4 milioni di euro e 1.800 cavalli

Bugatti ha presentato il suo nuovo modello, l'ibrido plug-in Bugatti Tourbillon. Come i modelli precedenti Chiron e Veyron, la nuova Tourbillon avra un motore a gas a 16 cilindri. Il motore, progettato in collaborazione con la societa britannica di ingegneria automobilistica Cosworth, sara assistito da tre potenti motori elettrici. Un motore nella parte posteriore dell'auto e altri due nella parte anteriore saranno in grado di produrre da soli almeno 800 cavalli.

In totale, secondo Bugatti, la Tourbillon sara in grado di erogare almeno 1.800 cavalli. Le auto verranno assemblate, una alla volta, nella piccola fabbrica Bugatti a Molsheim, in Francia. Verranno costruiti in totale solo 250 Tourbillon ad un prezzo iniziale di circa 4 milioni di euro ciascuno.