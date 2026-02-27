Bugatti W16 Mistral, “La Perle Rare” è un sogno: rappresenta l'ultima evoluzione della personalizzazione della casa di Molsheim

La Bugatti W16 Mistral «La Perle Rare» rappresenta l'ultimo capitolo dell'era delle hypercar W16 della casa di Molsheim. Questo esemplare, realizzato dal reparto Sur Mesure, ha richiesto tre anni di lavoro da quando è stato commissionato dal facoltoso cliente in occasione del Concours d'Elegance di Pebble Beach. L'ispirazione per la livrea origina dalla verniciatura a mano «Vagues de Lumière», tipica del brand, ed ha condotto ad una separazione visiva tra la parte superiore e quella inferiore dell'auto come richiamo all'interazione tra terra e cielo. Dalla colorazione argentata iniziale, la scelta definitiva ha condotto ad una tonalità dorata per le superfici superiori della vettura e per una verniciatura bianca per la parte bassa della carrozzeria.

Le linee di demarcazione bianche e dorate sono state realizzate attraverso un processo particolarmente complesso che comporta una meticolosa applicazione a mano di nastri e mascherature ed un'attenta verniciatura della carrozzeria. Il procedimento, che ha portato al risultato finale, ha richiesto centinaia di ore di lavoro. L'esterno della W16 Mistral «La Perle Rare» è impreziosito ulteriormente dai cerchi in lega diamantati rifiniti con una miscela di vernice che richiama l'oro ed il bianco della carrozzeria. Nell'abitacolo tutti gli elementi in carbonio sono stati verniciati di bianco, per offrire una continuità con la livrea esterna, mentre i pannelli porta presentano un'alternanza tra il bianco e l'oro, così come il tunnel centrale e la plancia, con il bianco che rimane il colore predominante. Nel pomello del cambio c'è la scultura dell'elefante di Rembrandt Bugatti, con lo stesso elefante riportato anche a livello dei poggiatesta.

La firma «La Perle Rare», realizzata a mano da Straub, il responsabile del reparto Sur Mesure, rappresenta un ulteriore tocco distintivo dell'auto e si ritrova anche sotto l'alettone posteriore. Le forme moderne e curate con richiami alla tradizione della W16 Mistral «La Perle Rare» nascondono il W16 quadriturbo 8.0 da 1.600 CV, ultima evoluzione del powertrain introdotto con la Veyron nel 2005.