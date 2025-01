Byd, al salone di Bruxelles riflettori puntati su Atto 2. Autonomia di 463 km nel ciclo urbano grazie alla batteria Blade

Byd si prepara al lancio in Europa del suo suv più accessibile, Atto 2, svelato al salone di Bruxelles con le prime vendite a febbraio. Il nuovo suv compatto è dotato della batteria Blade di Byd, abbinata ad una tecnologia intelligente e a livelli di equipaggiamento standard completi. Compatto nelle dimensioni e agile nella manovrabilità, il suv Byd è adatto per chi non vuole rinunciare a una finitura premium e a caratteristiche tipiche di un'auto di classe superiore. Presentato al pubblico al Salone di Bruxelles, Atto 2 è progettata per i clienti che desiderano la posizione di guida rialzata di un suv, ma in un pacchetto accessibile, ideale per le strade e i parcheggi urbani.

Lunga 4.310 mm, larga 1.830 mm e alta 1.675 mm, Atto 2 vanta un passo di 2.620 mm che ottimizza lo spazio interno, riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori per migliorare angoli di attacco e di uscita. La parte anteriore presenta fari full-Led, luci diurne sottili e una griglia anteriore elegante che conferiscono ad Atto 2 una forte presenza visiva. Il paraurti anteriore presenta angoli netti per un aspetto dinamico, oltre a dettagli brillanti nella parte inferiore e tendine d'aria verticali sui bordi esterni per migliorare l'efficienza.

La linea del tetto «fluttuante», caratterizzata da un elemento distintivo dello stesso colore della carrozzeria, e i cerchi in lega dinamici, conferiscono energia al design. L'interno combina uno stile geometrico e materiali premium con una generosa spaziosità e tecnologie integrate in modo intelligente. L'atmosfera è accentuata da un tetto panoramico in vetro, che permette di far entrare luce naturale, il bagagliaio ha una capacità di 400 litri. La nuova Atto 2 sfrutta il grande impegno di Byd nella ricerca e sviluppo, valorizzando il potenziale della piattaforma e-Platform 3.0, alla base di tutti i veicoli puramente elettrici della compagnia. L'auto presenta una Batteria Blade e, per la prima volta in un modello compatto BYD, utilizza l'avanzata tecnologia Cell-to-Body (CTB).

La Batteria Blade stessa è progettata per offrire sicurezza, durata e prestazioni superiori: il suv sarà disponibile con una scelta di due dimensioni di Batteria Blade. Al lancio, l'edizione con autonomia standard avrà una capacità nominale di 45,1 kWh, offrendo un'autonomia WLTP (combinata) di 312 chilometri, e ben 463 chilometri nel ciclo urbano. Il motore anteriore produce 130 kW. Nei prossimi mesi, arriverà una versione dell'Atto 2 con batteria più grande, offrendo un'autonomia più estesa al vertice della gamma. Le specifiche complete di questo modello, insieme ai dettagli sulle liste di equipaggiamento standard e sulla struttura della gamma, saranno annunciate nelle prossime settimane, in coincidenza con il lancio europeo a febbraio.