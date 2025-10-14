Byd, altra chicca tecnologica: ecco Song Pro Cop30, primo super hybrid a biocarburanti

Byd ha presentato ufficialmente la Song Pro Cop30, il primo veicolo super hybrid al mondo compatibile con biocarburanti, segnando il debutto di una tecnologia sviluppata specificamente per il mercato brasiliano. Il modello - precisa una nota - è in grado di funzionare con qualsiasi rapporto tra benzina ed etanolo. Equipaggiata con la tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligent), già presente in altri modelli del marchio, l'auto offre un'esperienza di guida prevalentemente elettrica, con il motore termico che agisce principalmente come generatore per ricaricare la batteria. La Song Pro Cop30 è stata presentata durante l'inaugurazione della linea di assemblaggio finale dello stabilimento Byd di Camaçari, nello Stato di Bahia. Nel corso della cerimonia, una vettura di questa edizione speciale è stata consegnata simbolicamente al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, rappresentando il 14 milionesimo veicolo a nuova energia prodotto da Byd a livello globale.

Trenta esemplari saranno donati alla Cop30, il vertice delle Nazioni Unite sul clima previsto in Brasile. Lo stabilimento di Camaçari, operativo da luglio, è il più grande impianto per la produzione di veicoli elettrici in America Latina e il maggiore di Byd al di fuori dell'Asia. Attualmente impiega oltre 1.500 persone e ha una capacità iniziale di 150.000 veicoli all'anno, che salirà a 300.000 nella seconda fase. In occasione dell'evento, Byd ha annunciato un ulteriore investimento per raddoppiare la capacità produttiva fino a 600.000 veicoli all'anno.Il progetto è il risultato della collaborazione tra oltre 100 ingegneri cinesi e brasiliani. Il ceo di Byd, Wang Chuanfu, ha sottolineato che l'introduzione di un sistema ibrido plug-in compatibile con l'etanolo rappresenta una soluzione su misura per il Brasile, capace di valorizzare le risorse energetiche rinnovabili locali e offrire un veicolo efficiente, sostenibile e adatto al contesto nazionale.

Secondo il presidente di Byd Brasile, Tyler Li, l'integrazione dell'etanolo nell'architettura DM-i costituisce un passo strategico nella transizione energetica del Paese, rafforzandone il ruolo di riferimento nella mobilità sostenibile. Presente in Brasile con una rete di oltre 200 concessionari attivi in tutti gli stati, Byd punta a raggiungere i 250 punti vendita nei prossimi mesi.